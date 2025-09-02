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Левая партия ФРГ выступила против увеличения военных расходов

02 сентября 2025 06:44
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Левая партия Германии выступила против наращивания вооружений и увеличения военных расходов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Левая партия ФРГ выступила против увеличения военных расходов-2

Парламентарии призвали тратить деньги на инвестиции в образование и здравоохранение. С депутатами солидарны и граждане. Так, в Кельне состоялся антивоенный митинг, на который собрались около 3 000 человек. Участники выступили против закона о воинской повинности и растущей милитаризации.

# Германия # Международная политика

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