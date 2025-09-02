Левая партия ФРГ выступила против увеличения военных расходов

Парламентарии призвали тратить деньги на инвестиции в образование и здравоохранение. С депутатами солидарны и граждане. Так, в Кельне состоялся антивоенный митинг, на который собрались около 3 000 человек. Участники выступили против закона о воинской повинности и растущей милитаризации.