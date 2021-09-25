«На слух подбирала и пела эти песни». Светлана Агарвал рассказала, почему решила исполнять индийские композиции

Влада Родовская:

Меня зовут Влада Родовская, сегодня с утра пораньше я решила заглянуть на короткий разговор к артистке Светлане Агарвал.

Светлана Агарвал – артистка, единственная белорусская певица, исполняющая индийские песни. Влада Родовская:

Каков ваш путь в музыку?

Светлана Агарвал, певица:

Мой путь в музыку начался с раннего, раннего детства. У меня музыкальная семья. Дедушка прекрасно владел аккордеоном. У нас любой праздник проходил обязательно с музыкальным оформлением. Я исполняла какую-то песню, исполняли бабушка, моя мама прекрасно пела, тетя имела прекрасный голос. Гены, как говорится, не размазать. Влада Родовская:

А вы помните ваше самое первое выступление? Светлана Агарвал:

Я, конечно, жутко волновалась. Я к выступлению своему очень усердно готовилась. Я выходила – у меня тряслись ножки. Это был школьный новогодний праздник, я была в платье Золушки – оно у меня было пушистое, беленькое – чувствую, у меня ножки трясутся от волнения. Но я все равно выдержала стойко это. Волнение, но счастье огроменное, вот эти аплодисменты, внимание – мне уже тогда это нравилось.

Влада Родовская:

Как пришла идея такого жанра исполнения ваших песен? Светлана Агарвал:

Как я говорила: все из детства. На пике популярности были индийские фильмы. Мы бегали по 100 раз смотрели эти фильмы. Я приходила домой, напевала эти песни, тогда еще языка, хинди, не знала. Я то, что слышала, то и пела. Подходила к пианино, на слух подбирала и пела эти песни. А затем это все как-то поутихло. Но петь я продолжала на русском языке, потому что я поющий человек. Когда меня судьба свела с моим супругом, а он родом из индии, моя любовь к музыкальной стороне именно индийской культуры опять на меня нахлынула с еще большей силой. Я стала ездить в Индию, стала изучать этот язык, заниматься вокалом профессионально, стала записывать песни в Индии. Никогда даже не думала, что песни, которые я слушала в детстве в кино, я буду делать на них аранжировки, европеизировать, создавать белорусско-индийский симбиоз. Я так полагаю по реакции нашего белорусского зрителя, народу это нравится.

Влада Родовская:

Что заряжает вас работать? Светлана Агарвал:

Конечно же, стимулирует зритель. Естественно, мне хочется творить, когда я выхожу с концертом и вижу положительную реакцию зрителя, когда люди подходят ко мне и говорят, что им это нравится, я вижу счастливые лица людей, естественно, меня это еще больше стимулирует.

Влада Родовская:

В чем плюсы и минусы вашей профессии? Светлана Агарвал:

Я в своей профессии минусов вообще не вижу. Да, конечно, все очень трудоемко. Но это в любой профессии. Я считаю так: если ты за что-то берешься, значит, делай это хорошо, качественно. Влада Родовская:

Как часто нужно заниматься, чтобы научиться петь хорошо? Светлана Агарвал:

Занимаюсь часто. Я пою самостоятельно и занимаюсь вокалом с педагогом. Это как тренировка. Тут еще должно быть какое-то вдохновение. А у меня вдохновение постоянно есть. Если я уставшая, я могу день пропустить. Если я встаю утром и понимаю, что я хочу сейчас петь, творить, значит, я иду и делаю это.