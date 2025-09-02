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Второй этап учения ОДКБ «Взаимодействие-2025» начался на полигоне Лосвидо

02 сентября 2025 06:43
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«Взаимодействие-2025» – второй этап совместного учения с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ стартовал на полигоне Лосвидо, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Второй этап учения ОДКБ «Взаимодействие-2025» начался на полигоне Лосвидо-2

Офицеры командования приступили к выполнению полученной задачи. Оценивается обстановка, разрабатывается замысел совместной операции. В составе объединенного контингента проходят занятия по тактической подготовке с бойцами из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.

Второй этап учения ОДКБ «Взаимодействие-2025» начался на полигоне Лосвидо-4

Командир штурмового взвода:
Белорусская сторона приняла тепло, разместила, встретила нас, обеспечила всем необходимым, накормила, напоила, разместила в теплой казарме. С нашими братьями из соседних республик на учениях «Взаимодействие-2025» работаем слаженно, делимся с ними боевым опытом нашим, все у нас получается, друг друга понимаем, все прекрасно. Значимость очень высокая. Чтобы друг друга понимать, каждый знал свой маневр, каждый знал, что от него требуется, и при необходимости могли выполнить качественно, эффективно боевую задачу. 

На данном этапе военнослужащие отработают вопросы подготовки и проведения совместной операции по участию в разрешении кризисной ситуации на территории государства – члена ОДКБ, специальных учений «Поиск» и «Эшелон».

# Военные учения # ОДКБ

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