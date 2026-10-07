Высокие награды присуждены за многолетний плодотворный труд, профессионализм и весомый вклад в укрепление оборонного сектора страны.
Государственный долг Германии колоссальный, он растет, он на третьем месте в Евросоюзе, но при этом Германия продолжает наращивать затраты на милитаризацию.
Во время первой встречи у главы государства обсуждалась работа военно-промышленного комплекса Беларуси, в том числе по важнейшим совместным проектам с зарубежными партнерами.
«Динамика уровня военных угроз и существенное увеличение нашими западными соседями военных расходов вынуждает нас постоянно уделять самое пристальное внимание вопросу обороноспособности Беларуси, России, нашего союза».
Достижения отрасли можно будет увидеть уже 21 мая в Минском международном выставочном центре.
Нарастить потенциал торгово-экономического сотрудничества – одна из главных целей, которую преследуют Беларусь и Азербайджан. В эти дни правительственная делегация во главе с премьер-министром находится с официальным визитом в этой стране.
«И выставка IDEX – уникальная возможность встретиться со всеми, с кем мы желаем и можем».
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