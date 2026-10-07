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Новости по тегу #Военно-промышленный комплекс

Орденов и медалей удостоены 11 представителей силовых структур и ВПК – указ Президента
07 октября 2026 17:36

Орденов и медалей удостоены 11 представителей силовых структур и ВПК – указ Президента

Либо война, либо банкротство – эксперт о том, к чему Мерц приведет Германию
26 июля 2026 19:31

Либо война, либо банкротство – эксперт о том, к чему Мерц приведет Германию

ВПК, Африка, нефтепереработка – Лукашенко провёл закрытые встречи по важным вопросам
02 октября 2025 13:30

ВПК, Африка, нефтепереработка – Лукашенко провёл закрытые встречи по важным вопросам

Лукашенко обсудит с Путиным дальнейшие шаги по модернизации ракетного производства
21 августа 2025 16:33

Лукашенко обсудит с Путиным дальнейшие шаги по модернизации ракетного производства

Минск готовится к открытию XII выставки вооружения и военной техники MILEX-2025
20 мая 2025 13:37

Минск готовится к открытию XII выставки вооружения и военной техники MILEX-2025

Пантус: у Беларуси появятся совместные продукты с ВПК Азербайджана
06 мая 2025 07:46

Пантус: у Беларуси появятся совместные продукты с ВПК Азербайджана

Пантус на IDEX: мы вынуждены использовать любой момент для координации работы в сфере ВТС
17 февраля 2025 17:13

Пантус на IDEX: мы вынуждены использовать любой момент для координации работы в сфере ВТС

США не в силах увеличить обороты изготовления ракет
20 июля 2024 14:50

США не в силах увеличить обороты изготовления ракет

Передовые новинки белорусского военпрома показали на выставке HeliRussia в Москве
16 июня 2024 16:54

Передовые новинки белорусского военпрома показали на выставке HeliRussia в Москве

Госвоенпром Беларуси заключил контрактов на сумму более 266 млн долларов за 2023-й
09 февраля 2024 17:39

Госвоенпром Беларуси заключил контрактов на сумму более 266 млн долларов за 2023-й

Дмитрий Пантус о ВПК: все силы направляем на новые продукты, которые необходимы Вооружённым Силам
19 января 2024 17:07

Дмитрий Пантус о ВПК: все силы направляем на новые продукты, которые необходимы Вооружённым Силам

Государственный военно-промышленный комитет отмечает 20-летие – поздравления направил Президент
30 декабря 2023 07:35

Государственный военно-промышленный комитет отмечает 20-летие – поздравления направил Президент