Турчин на «Дажынках» в Копыле: это праздник для людей, огромная благодарность всем труженикам

Новости Беларуси. Аграрии Минской и Гродненской областей 25 сентября справляют «Дажынкі». Теперь время подвести итоги и ярким праздником закрепить успех, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Яна Шипко, корреспондент: Минская область внесла самый весомый вклад в общереспубликанский намолот – 1,6 миллиона тонн зерна. Это результат труда не только хлеборобов, но и применения технологий и грамотного менеджмента в агросекторе.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

«Дажынкі» все-таки праздник для людей. Мы, как правило, проводим эти мероприятия в небольших городах, небольших районных центрах. Приводим их в порядок. Конечно, вот это мероприятие конкретно для Копыля в этом году, я думаю, будет значимым событием. Любой результат невозможен без людей, без персоналий. Поэтому огромная благодарность всем труженикам агропромышленного комплекса. Такое количество наград сегодня не может не радовать.

В этом регионе 41 % работающих, занятых в экономике, работают в сельском хозяйстве. Это самый высокий показатель Минской области. Поэтому от успеха работы отрасли сельского хозяйства зависит огромное количество проживающих и работающих в Копыльском районе.