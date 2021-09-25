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Белорусская пара об Августовском канале: здесь бы остаться переночевать, есть условия и домики, а утром прийти и искупаться

25 сентября 2021 18:08
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Новости Беларуси. Августовский канал – выдающееся гидротехническое сооружение XIX века, один из крупнейших каналов Европы, включенный в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО, рассказали в тревел-шоу «Медовый месяц».

В мире существуют всего три подобных канала. Водный путь общей протяженностью около 102 км начинается от озера Сервы (вблизи польского Августова) и пролегает практически до белорусского Гродно. Искусственные русла длиной 45 километров связали 11 рек и 7 озер. Идея создания канала родилась еще в 1760 – 1970-е годы во времена короля Станислава Августа Понятовского. Однако строительство началась только в ХIХ веке.

Белорусская пара об Августовском канале: здесь бы остаться переночевать, есть условия и домики, а утром прийти и искупаться-1

Белорусская пара об Августовском канале: здесь бы остаться переночевать, есть условия и домики, а утром прийти и искупаться-3

Белорусская пара об Августовском канале: здесь бы остаться переночевать, есть условия и домики, а утром прийти и искупаться-5

Белорусская пара об Августовском канале: здесь бы остаться переночевать, есть условия и домики, а утром прийти и искупаться-7

Белорусская пара об Августовском канале: здесь бы остаться переночевать, есть условия и домики, а утром прийти и искупаться-9

Белорусская пара об Августовском канале: здесь бы остаться переночевать, есть условия и домики, а утром прийти и искупаться-11

Белорусская пара об Августовском канале: здесь бы остаться переночевать, есть условия и домики, а утром прийти и искупаться-13

Катя:
Августовский канал очень впечатлил. И даже если бы это было сделано сегодня, это было бы очень масштабно, а ведь, на секундочку, это было сделано в ХIХ веке.

Белорусская пара об Августовском канале: здесь бы остаться переночевать, есть условия и домики, а утром прийти и искупаться-16

Паша:
А вообще, все эти шлюзы, перепады высот – это так здорово. Здесь бы остаться переночевать, тем более, что здесь есть условия и домики. А утром проснуться, прийти и искупаться.

Белорусская пара об Августовском канале: здесь бы остаться переночевать, есть условия и домики, а утром прийти и искупаться-19

Катя:
Но все-таки мы решили от плана не отступать и насобирать впечатлений из разных мест.

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