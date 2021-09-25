Белорусская пара об Августовском канале: здесь бы остаться переночевать, есть условия и домики, а утром прийти и искупаться

Новости Беларуси. Августовский канал – выдающееся гидротехническое сооружение XIX века, один из крупнейших каналов Европы, включенный в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО, рассказали в тревел-шоу «Медовый месяц». В мире существуют всего три подобных канала. Водный путь общей протяженностью около 102 км начинается от озера Сервы (вблизи польского Августова) и пролегает практически до белорусского Гродно. Искусственные русла длиной 45 километров связали 11 рек и 7 озер. Идея создания канала родилась еще в 1760 – 1970-е годы во времена короля Станислава Августа Понятовского. Однако строительство началась только в ХIХ веке.

Катя:

Августовский канал очень впечатлил. И даже если бы это было сделано сегодня, это было бы очень масштабно, а ведь, на секундочку, это было сделано в ХIХ веке.