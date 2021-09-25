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Сразу два интересных храма. Только посмотрите на эти архитектурные сооружения Щучина

25 сентября 2021 18:18
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Новости Беларуси. Беларусь – удивительная страна красивых городов, уютных деревень и добрых людей. Страна озер и лесов, болот и замков. Страна со славной историей и ярким настоящим, рассказали в тревел-шоу «Медовый месяц». Также в нее есть и множество интересных церквей и костелов.

Сразу два интересных храма. Только посмотрите на эти архитектурные сооружения Щучина-1

Церковь Святой Терезы Авильской

Католический храм в городе Щучин. Относится к Щучинскому деканату Гродненского диоцеза. Здание храма было построено при монастыре ордена пиаристов, храм был основан в 1718 году. Строительство шло в 1826-1829 годах на средства князя Франциска-Ксаверия Друцкого-Любецкого.

Сразу два интересных храма. Только посмотрите на эти архитектурные сооружения Щучина-4

Сразу два интересных храма. Только посмотрите на эти архитектурные сооружения Щучина-6

Сразу два интересных храма. Только посмотрите на эти архитектурные сооружения Щучина-8

Сразу два интересных храма. Только посмотрите на эти архитектурные сооружения Щучина-10

Церковь Рождества Богородицы

Известна также как Маломожейковская церковь – церковь оборонительного типа, памятник готическо-ренессансной архитектуры. Находится в деревне Мурованка Щучинского района Гродненской области. Анализ исторических документов показал, что укрепленная церковь была построена между 1516 и 1542 годами.

Сразу два интересных храма. Только посмотрите на эти архитектурные сооружения Щучина-13

Сразу два интересных храма. Только посмотрите на эти архитектурные сооружения Щучина-15

Сразу два интересных храма. Только посмотрите на эти архитектурные сооружения Щучина-17

Сразу два интересных храма. Только посмотрите на эти архитектурные сооружения Щучина-19

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# Церковь # Культура # Фотофакт

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