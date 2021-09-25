Сразу два интересных храма. Только посмотрите на эти архитектурные сооружения Щучина

Новости Беларуси. Беларусь – удивительная страна красивых городов, уютных деревень и добрых людей. Страна озер и лесов, болот и замков. Страна со славной историей и ярким настоящим, рассказали в тревел-шоу «Медовый месяц». Также в нее есть и множество интересных церквей и костелов.

Церковь Святой Терезы Авильской Католический храм в городе Щучин. Относится к Щучинскому деканату Гродненского диоцеза. Здание храма было построено при монастыре ордена пиаристов, храм был основан в 1718 году. Строительство шло в 1826-1829 годах на средства князя Франциска-Ксаверия Друцкого-Любецкого.