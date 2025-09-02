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В Латвии выявлена вспышка африканской чумы свиней

02 сентября 2025 06:45
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В Латвии выявлена вспышка африканской чумы свиней, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Латвии выявлена вспышка африканской чумы свиней-2

Чтобы локализовать распространение болезни, вокруг фермы установлена карантинная зона. Уничтожению подлежат 20 тысяч животных. В 2025 году в Латвии уже зафиксировано восемь вспышек африканской чумы. Вирус не представляет угрозы здоровью человека, однако наносит значительный вред сельскому хозяйству и пищевой промышленности.

# Латвия

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