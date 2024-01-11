«Всего около 4 тысяч человек». Глава МВД рассказал, кто попадёт под амнистию в 2024-м

Справедливость должна пронизывать весь уголовный закон и практику его применения. Вопросы совершенствования законодательства об уголовной ответственности сегодня, 11 января, обсуждались на совещании с участием Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для рассмотрения на уровне главы государства вынесли сразу два важнейших направления.

В 2020 году под амнистию попали более 5 тысяч человек. Как показали статистика и время, повторно совершили преступления около 4 % из них. В 2024 году амнистировать планируют чуть меньше. Министр внутренних дел подробно доложил о том, какие категории граждан попадут под послабление. Помимо традиционных категорий (многодетных, беременных, несовершеннолетних), появились и другие. Но по ходу совещания стало понятно: возможно, в изначальный перечень внесут дополнения.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

По общему правилу предлагается амнистию 2024 года применять только к лицам, положительно характеризующимся в период отбывания наказания, а также полностью возместившим ущерб, причиненный совершением преступлений, и иные издержки, связанные с ним. Следует отметить, что амнистию предлагаем не применять к лицам, к которым в течение 2020-2024 годов применялась амнистия или помилование и которые вновь совершили умышленное преступление в период неснятой и непогашенной судимости; злостно нарушающие установленный порядок во время отбывания наказания, допустивших особо опасный рецидив преступлений. Лицам, которым наказание в виде смертной казни в порядке помилования заменено на наказание в виде лишения свободы. Осужденных к наказанию в виде пожизненного заключения, включенных в перечень граждан, причастных к экстремистской или террористической деятельности.

Осужденных к наказанию за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, за исключением несовершеннолетних, категорию, которую я назвал. Согласно нашим предварительным оценкам, при реализации всех указанных предложений предполагается освободить из мест лишения свободы около 900 человек. Из исправительных учреждений открытого типа 460, и около 2,5 тысячи человек предлагается снять с учета уголовно-исполнительной инспекции. Всего около 4 тысяч человек.

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