Наталья Кочанова провела встречу с послом Турции

Минск и Анкара ставят цель преодолеть отметку в 3 миллиарда долларов во взаимном товарообороте. О развитии и углублении отношений Беларуси и Турции 11 января говорили в Совете Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наталья Кочанова провела встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Турецкой Республики в нашей стране по случаю завершения его дипломатической миссии.

Сейчас торгово-экономические связи между государствами с тремительно развиваются. Так, товарооборот между странами в минувшем году преодолел рубеж в 1,5 миллиарда долларов. Такого результата удалось достигнуть, несмотря на все санкционные сложности, что говорит о большом потенциале между Беларусью и Турцией. В ходе общения председатель Совета Республики также отметила роль дипломата в укреплении межгосударственных и межпарламентских отношений.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Национального собрания Беларуси:

У нас работает группа дружбы с парламентом Турции. Мы осуществили в прошедшем году визит парламентской делегации в Турцию, наметили очень серьезные перспективы и направления межпарламентского взаимодействия. Активно сотрудничаем с Турцией в Парламентской ассамблее ОБСЕ, а также в Межпарламентском союзе.