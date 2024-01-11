Пустовой: журналисты общаются с трудовыми коллективами, чтобы проблемы решались в кабинетах, а не на площадях
Внутренние и внешние угрозы безопасности, противодействие экстремизму и важнейшие аспекты предстоящей электоральной кампании. Это и многое другое обсудили на встрече руководства центрального аппарата Следственного комитета со служебными коллективами следователей столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кроме того, диалоговая площадка собрала и активную студенческую молодежь ведущих вузов страны. В роли главных спикеров выступили представители ЦИК и Следственного комитета. Всего в зале порядка полутысячи человек. Формирование активной гражданской позиции и повышение правовой грамотности у населения – такова цель мероприятия.
Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
В преддверии электоральной кампании – сначала парламентских выборов, единый день голосования, затем президентских – уже начинается проведение новой тотальной кампании против Беларуси. И Следственный комитет, пограничная служба, милиция, Комитет госбезопасности – все они обеспечивают нам спокойное развитие государства. Поэтому журналисты, в том числе представители СТВ, идут, общаются с трудовыми коллективами, чтобы обсудить самые актуальные вопросы, поднять проблемы и решить их в теплых кабинетах, а не на площадях.
Евгений Архиреев, начальник управления Следственного комитета Беларуси по Минску:
В проекте Концепции национальной безопасности Республики Беларусь предусмотрено понятие «электоральный суверенитет». Это способность государства независимо, самостоятельно проводить выборы, исключая какое-либо деструктивное вмешательство в этот процесс. Дискредитация избирательной системы, воспрепятствование работе избирательных комиссий являются внутренней угрозой национальной безопасности.
Открытый диалог – это возможность задать интересующие вопросы экспертам напрямую. Результаты данного мероприятия лягут в основу дальнейшей работы столичного следствия.