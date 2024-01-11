Пустовой: журналисты общаются с трудовыми коллективами, чтобы проблемы решались в кабинетах, а не на площадях

Внутренние и внешние угрозы безопасности, противодействие экстремизму и важнейшие аспекты предстоящей электоральной кампании. Это и многое другое обсудили на встрече руководства центрального аппарата Следственного комитета со служебными коллективами следователей столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, диалоговая площадка собрала и активную студенческую молодежь ведущих вузов страны. В роли главных спикеров выступили представители ЦИК и Следственного комитета. Всего в зале порядка полутысячи человек. Формирование активной гражданской позиции и повышение правовой грамотности у населения – такова цель мероприятия.