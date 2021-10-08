«Всегда свежее, я довольна». Как работают автолавки в малых населённых пунктах Беларуси?
Новости Беларуси. Необоснованный рост цен (в первую очередь на социально значимые товары) недопустим. Об этом заявил Президент Беларуси, выступая перед сотрудниками Белорусской потребкооперации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Определены и приоритеты в работе.
Традиции или ноу-хау – надуманная дилемма. На белорусский товар из натуральных продуктов и с проверенной рецептурой (как в детстве) найдется свой купец. Только нужно грамотно поискать и даже прийти к нему самим. Такой подход Белкоопсоюз успешно осваивает уже сейчас.
Живописная деревня Гутовичи Брестского района находится примерно в получасе езды от областного центра. Гутовичи возрождаются – рядом со старенькими домиками – новые коттеджи. Сегодня здесь проживают всего 20 человек. Но каждый год встречают новоселов.
Ольга Солодуха, жительница деревни Гутовичи:
Я уже переехала с сентября. Меня все устраивает. И продавец устраивает. Мясо можно купить и копчености – все устраивает. Всегда предлагает и говорит, что сегодня будет и что будет на пятницу.
Охлажденное, а не замороженное мясо и вкусности для малышей – ассортимент и формат работы сегодня должны располагать. Например, мобильный продавца давно в контактах мессенджеров местных жителей.
Екатерина Пулкета, жительница деревни Гутовичи:
Молоко, творог, сметана, хлеб – все, достаточно свежее мясо, охлажденка. Взрослым, детям нормально – йогурт, все, что нужно, овощи, фрукты. Всегда свежее, я довольна.
Современный потребитель ждет не просто хлеба, а ассортимент – мясной выбор, полуфабрикаты и готовую продукцию – как в супермаркете. Чтобы доставить такие продукты без потери в качестве, нужно обновлять автопарк. Государство готово подставить плечо.