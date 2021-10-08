«Всегда свежее, я довольна». Как работают автолавки в малых населённых пунктах Беларуси?

Новости Беларуси. Необоснованный рост цен (в первую очередь на социально значимые товары) недопустим. Об этом заявил Президент Беларуси, выступая перед сотрудниками Белорусской потребкооперации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Определены и приоритеты в работе.

Традиции или ноу-хау – надуманная дилемма. На белорусский товар из натуральных продуктов и с проверенной рецептурой (как в детстве) найдется свой купец. Только нужно грамотно поискать и даже прийти к нему самим. Такой подход Белкоопсоюз успешно осваивает уже сейчас.

Живописная деревня Гутовичи Брестского района находится примерно в получасе езды от областного центра. Гутовичи возрождаются – рядом со старенькими домиками – новые коттеджи. Сегодня здесь проживают всего 20 человек. Но каждый год встречают новоселов.

Ольга Солодуха, жительница деревни Гутовичи:

Я уже переехала с сентября. Меня все устраивает. И продавец устраивает. Мясо можно купить и копчености – все устраивает. Всегда предлагает и говорит, что сегодня будет и что будет на пятницу.

Охлажденное, а не замороженное мясо и вкусности для малышей – ассортимент и формат работы сегодня должны располагать. Например, мобильный продавца давно в контактах мессенджеров местных жителей.