Лукашенко: ни один человек не должен переплачивать за чью-то бесхозяйственность или желание набить карман

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Надо пережить этот момент и не дать возможности тем, кто привык наживаться на росте цен, не дать им возможности это сделать. В противном случае придем уже к действительной революции. Мы уделяем сегодня серьезное внимание контролю за ценообразованием. Недавно подписан мною указ – необоснованный рост цен, особенно на социально значимые товары, недопустим. В этом его суть. Это остается моим жестким требованием. Ни один человек не должен переплачивать за чью-то бесхозяйственность или желание набить карман. За факты, когда цены на продовольственные товары искусственно завышаются, виновных следует наказывать рублем. От нового председателя требую навести в основной сфере системы Белкоопсоюза образцовый порядок. За это отвечать будете лично.