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Лукашенко: ни один человек не должен переплачивать за чью-то бесхозяйственность или желание набить карман

08 октября 2021 13:47
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Новости Беларуси. Необоснованный рост цен, в первую очередь на социально значимые товары, недопустим. Об этом заявил Президент Беларуси, выступая перед сотрудниками Белорусской потребкооперации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: ни один человек не должен переплачивать за чью-то бесхозяйственность или желание набить карман-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Надо пережить этот момент и не дать возможности тем, кто привык наживаться на росте цен, не дать им возможности это сделать. В противном случае придем уже к действительной революции. Мы уделяем сегодня серьезное внимание контролю за ценообразованием. Недавно подписан мною указ – необоснованный рост цен, особенно на социально значимые товары, недопустим. В этом его суть. Это остается моим жестким требованием. Ни один человек не должен переплачивать за чью-то бесхозяйственность или желание набить карман. За факты, когда цены на продовольственные товары искусственно завышаются, виновных следует наказывать рублем. От нового председателя требую навести в основной сфере системы Белкоопсоюза образцовый порядок. За это отвечать будете лично.

# Государственная политика в области ценообразования # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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