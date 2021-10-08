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Председатель правления Белкоопсоюза: мы – система, ориентированная на сельского жителя

08 октября 2021 12:20
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Новости Беларуси. Потребкооперация осталась верна своей главной цели – работать на благо людей. Это заявил 8 октября Александр Лукашенко, который участвует в общем собрании представителей членов Белорусского республиканского союза потребительских обществ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Долгое время потребкооперацией руководил Валерий Иванов, три месяца назад он возглавил управление делами Президента, поэтому до этого дня должность главы Белкоопсоюза была вакантной. Участники заседания, прежде чем обсуждать перспективы развития потребкооперации, стратегию, избрали нового руководителя. Им стал Олег Мацкевич, который до этого работал первым зампредом Витебского облисполкома.

Председатель правления Белкоопсоюза: мы – система, ориентированная на сельского жителя-1

Олег Мацкевич, председатель правления Белкоопсоюза:
Я думаю, что на этом республиканском уровне все мы сориентируемся, потому что мы – система, ориентированная на сельского жителя. Все мы сориентируемся еще больше, чтобы оказывать содействие сельскому жителю, в том числе и по излишкам продукции, по поставкам продукции потом переработанной этому жителю. Мы с вами, с учетом этой нацеленности, должны быть всегда и везде первыми, с учетом села, с учетом сельского человека, который там проживает.

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# Торговля в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Олег Мацкевич # Фотофакт

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