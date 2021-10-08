Председатель правления Белкоопсоюза: мы – система, ориентированная на сельского жителя

Новости Беларуси. Потребкооперация осталась верна своей главной цели – работать на благо людей. Это заявил 8 октября Александр Лукашенко, который участвует в общем собрании представителей членов Белорусского республиканского союза потребительских обществ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Долгое время потребкооперацией руководил Валерий Иванов, три месяца назад он возглавил управление делами Президента, поэтому до этого дня должность главы Белкоопсоюза была вакантной. Участники заседания, прежде чем обсуждать перспективы развития потребкооперации, стратегию, избрали нового руководителя. Им стал Олег Мацкевич, который до этого работал первым зампредом Витебского облисполкома.