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Дзермант: нужно привыкать к мысли, что Америка уже не та, мы должны думать об отвязке от доллара

08 октября 2021 17:29
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Новости Беларуси. Политолог Алексей Дзермант в программе Новости «24 часа» на СТВ рассказал о серьезных кризисных явлениях в финансовой сфере США. По его мнению, верным признаком этих процессов в штатах может быть внезапно обнаружившаяся возможность дефолта, то есть неспособность властей справляться с госдолгом. И чтобы этого не произошло, президент Джо Байден требует от Конгресса увеличить допустимый размер этого самого долга.  

Дзермант: нужно привыкать к мысли, что Америка уже не та, мы должны думать об отвязке от доллара-1

Алексей Дзермант, политолог:
Здравствуйте! Я Алексей Дзермант, и мы поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас.  

Долгое время многим казалось, что мировое господство США, начавшееся после распада Советского Союза, незыблемо, а его столпы, военная мощь и присутствие по всему миру вместе с обеспеченной долларами подпиткой, являются гарантией того, что это надолго. Но прошло всего 30 лет, и мы видим на примере Афганистана, что из себя сейчас представляет американская военная машина – вроде бы все еще мощная, но слишком неповоротливая и неспособная нести дальнейшую нагрузку. А ведь против самой сильной армии мира с новейшим оружием сражался далеко не самый продвинутый в плане технологий народ.  

Примерно то же самое сейчас происходит с США и в финансовой сфере – а это святая святых американского империализма, именно доллар сопровождал в экономическом плане экспансию США на планете и обеспечивал лояльность присягнувшим им элит разных стран. Верным признаком серьезных кризисных явлений в США может быть внезапно обнаружившаяся возможность дефолта, то есть неспособность властей обслуживать государственный долг.  

Дзермант: нужно привыкать к мысли, что Америка уже не та, мы должны думать об отвязке от доллара-3

И чтобы этого не произошло, президент Джо Байден требует от Конгресса увеличить потолок этого самого долга. Это необходимо для того, чтобы и дальше накачивать мыльный пузырь доллара, денежная масса которого уже давно не обеспечена чем-то реальным. Байден прекрасно понимает последствия того, чем это грозит – подрывом надежности ценных бумаг Минфина. И это будет угрожать статусу доллара как мировой резервной валюты. Джо Байден называет такую перспективу «катастрофическим событием» и обвиняет в ее приближении своих оппонентов в Конгрессе – республиканцев, которые, по его мнению, отказываются выполнять свою работу и не хотят поднимать потолок госдолга.  

Дзермант: нужно привыкать к мысли, что Америка уже не та, мы должны думать об отвязке от доллара-5

Подобные стрелы в адрес республиканцев говорят и о продолжающемся глубоком кризисе, который раскалывает Америку. Аргументация сторонников республиканской партии в ответ не оставляет сомнений в том, что кризис и раскол действительно есть. По мнению лидера республиканцев в Конгрессе Митча Макконнелла, демократы хотят от них помощи по вопросу госдолга, но, судя по самодовольному поведению демократов, они хотят править страной единолично, а в этом случае и проблемы с лимитом государственного долга они должны решать в одиночку.  

Как видим, весьма сомнительная с точки зрения прозрачности и убедительности победа Джо Байдена и реванш демократической партии не добавили внутренней и внешней политике США гармонии и сдержанности, скорее, все наоборот. При этом демократической администрации приходится заниматься не просто решением текущих проблем, не угрожающих статусу-кво, но реагировать практически в авральном режиме, разгребая многолетние завалы. Это касается и внутренней, и внешней политики, экономики, финансов, здравоохранения. Похоже, мы действительно на примере США наблюдаем настоящее имперское перенапряжение, когда поспешное избавление от одних проблем неизбежно порождает другие.  

Дзермант: нужно привыкать к мысли, что Америка уже не та, мы должны думать об отвязке от доллара-7

Если лимит госдолга не будет увеличен, то может сложиться ситуация, при которой США не смогут расплатиться по своим обязательствам, и тогда будет дефолт. Это не означает, что нужно буквально сейчас готовиться к краху доллара, распаду США и чему-то подобному, но определенные выводы нужно делать. Американские элиты не справились с ролью мирового гегемона, судя по последним событиям, они перестают справляться и с внутренними проблемами.  

В такой ситуации нам в Евразии нужно привыкать к мысли, что Америка уже не та, что вместо ее военно-политических и финансовых инструментов в мире будет появляться необходимость в новых – более эффективных и предсказуемых. То есть уже сейчас мы должны думать об отвязке от доллара как основной резервной валюты, о переходе на расчеты в своих интеграционных союзах с долларов на свои валюты или их эквиваленты.  

Дзермант: нужно привыкать к мысли, что Америка уже не та, мы должны думать об отвязке от доллара-9

И все это уже не из области фантастики или конспирологии, это насущная необходимость выживания наших стран и экономик в постамериканскую эпоху. И пускай до ее полного прихода остается довольно много времени. Но тот, кто первый ее увидит и подготовится, имеет очень неплохие шансы определять контуры будущего мира.  

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Алексей Дзермант # Джо Байден # Митч Макконнелл # Фотофакт

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