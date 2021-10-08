Дзермант: нужно привыкать к мысли, что Америка уже не та, мы должны думать об отвязке от доллара

Новости Беларуси. Политолог Алексей Дзермант в программе Новости «24 часа» на СТВ рассказал о серьезных кризисных явлениях в финансовой сфере США. По его мнению, верным признаком этих процессов в штатах может быть внезапно обнаружившаяся возможность дефолта, то есть неспособность властей справляться с госдолгом. И чтобы этого не произошло, президент Джо Байден требует от Конгресса увеличить допустимый размер этого самого долга.

Алексей Дзермант, политолог:

Здравствуйте! Я Алексей Дзермант, и мы поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас. Долгое время многим казалось, что мировое господство США, начавшееся после распада Советского Союза, незыблемо, а его столпы, военная мощь и присутствие по всему миру вместе с обеспеченной долларами подпиткой, являются гарантией того, что это надолго. Но прошло всего 30 лет, и мы видим на примере Афганистана, что из себя сейчас представляет американская военная машина – вроде бы все еще мощная, но слишком неповоротливая и неспособная нести дальнейшую нагрузку. А ведь против самой сильной армии мира с новейшим оружием сражался далеко не самый продвинутый в плане технологий народ. Примерно то же самое сейчас происходит с США и в финансовой сфере – а это святая святых американского империализма, именно доллар сопровождал в экономическом плане экспансию США на планете и обеспечивал лояльность присягнувшим им элит разных стран. Верным признаком серьезных кризисных явлений в США может быть внезапно обнаружившаяся возможность дефолта, то есть неспособность властей обслуживать государственный долг.

И чтобы этого не произошло, президент Джо Байден требует от Конгресса увеличить потолок этого самого долга. Это необходимо для того, чтобы и дальше накачивать мыльный пузырь доллара, денежная масса которого уже давно не обеспечена чем-то реальным. Байден прекрасно понимает последствия того, чем это грозит – подрывом надежности ценных бумаг Минфина. И это будет угрожать статусу доллара как мировой резервной валюты. Джо Байден называет такую перспективу «катастрофическим событием» и обвиняет в ее приближении своих оппонентов в Конгрессе – республиканцев, которые, по его мнению, отказываются выполнять свою работу и не хотят поднимать потолок госдолга.

Подобные стрелы в адрес республиканцев говорят и о продолжающемся глубоком кризисе, который раскалывает Америку. Аргументация сторонников республиканской партии в ответ не оставляет сомнений в том, что кризис и раскол действительно есть. По мнению лидера республиканцев в Конгрессе Митча Макконнелла, демократы хотят от них помощи по вопросу госдолга, но, судя по самодовольному поведению демократов, они хотят править страной единолично, а в этом случае и проблемы с лимитом государственного долга они должны решать в одиночку. Как видим, весьма сомнительная с точки зрения прозрачности и убедительности победа Джо Байдена и реванш демократической партии не добавили внутренней и внешней политике США гармонии и сдержанности, скорее, все наоборот. При этом демократической администрации приходится заниматься не просто решением текущих проблем, не угрожающих статусу-кво, но реагировать практически в авральном режиме, разгребая многолетние завалы. Это касается и внутренней, и внешней политики, экономики, финансов, здравоохранения. Похоже, мы действительно на примере США наблюдаем настоящее имперское перенапряжение, когда поспешное избавление от одних проблем неизбежно порождает другие.

Если лимит госдолга не будет увеличен, то может сложиться ситуация, при которой США не смогут расплатиться по своим обязательствам, и тогда будет дефолт. Это не означает, что нужно буквально сейчас готовиться к краху доллара, распаду США и чему-то подобному, но определенные выводы нужно делать. Американские элиты не справились с ролью мирового гегемона, судя по последним событиям, они перестают справляться и с внутренними проблемами. В такой ситуации нам в Евразии нужно привыкать к мысли, что Америка уже не та, что вместо ее военно-политических и финансовых инструментов в мире будет появляться необходимость в новых – более эффективных и предсказуемых. То есть уже сейчас мы должны думать об отвязке от доллара как основной резервной валюты, о переходе на расчеты в своих интеграционных союзах с долларов на свои валюты или их эквиваленты.