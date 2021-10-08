Дмитрий Пиневич на юбилее БелМАПО: академия имеет все специальности, по которым оказывается медицинская помощь

Новости Беларуси. Белорусская академия последипломного образования отмечает 90-летний юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почти век за аккредитацией, аттестацией и независимой оценкой профессионализма сюда приезжают тысячи медиков не только из Беларуси, но и со всего мира. Они каждый день сдают экзамен в палате больного или за операционным столом. Чтобы знания, которые могут стоить пациентам жизни не подвели, врачи должны учиться постоянно. Даже когда студенческие годы позади, каждые пять лет нужно подтверждать свою квалификацию. 8 октября поздравить профессорско-преподавательский состав БелМАПО приехали министр здравоохранения Беларуси и члены Совета Республики. Лучших врачей наградили почетными грамотами, благодарностями и нагрудными знаками. Слова поздравления в адрес врачей передал и глава государства.

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:

БелМАПО имеет все профили образования, специальности, по которым у нас оказывается медицинская помощь. И вклад данного учреждения прежде всего в организацию высокотехнологичной медицинской помощи.

Работа с документами, новые методы диагностики и лечения. И все это должно быть одинаково доступно как столичному медику, так и специалисту из глубинки. Чтобы поддержать кадровый медбаланс в стране и повышать квалификацию по последнему слову техники, уже в 2022 году откроется республиканский симуляционно-аттестационный центр. Площадка станет пилотной территорией для дополнительного обучения врачей. Пройти переподготовку, получить аккредитацию и отработать сложные операции без риска для настоящих больных.

Алексей Чуканов, ректор БелМАПО:

Роль нас, академии, именно как последипломного, послевузовского образования – это отшлифовка того первичного материала, который готовят высшие учебные заведения. Потому что студент-медик, заканчивая вуз, безусловно, обладает хорошими теоретическими знаниями, практическими навыками, но это требует шлифовки.