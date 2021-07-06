«Всегда прислушиваюсь к своему организму». Что такое флекситарианство?

Светлана Агарвал, певица, флекситарианка:

Я даже не знала, что живу в этом режиме питания. Это из детства даже. По большому счету мне много мяса не надо. Но иногда я хочу скушать кусочек мяса. Когда он действительно вкусно приготовлен, я от него не откажусь. Но большей частью в моем рационе все же растительная пища. Когда я приезжаю в Индию (как известно, Индия – родина вегетарианства), я спокойно обхожусь без мяса, но приезжая в Беларусь, я с удовольствием съем курочку, с удовольствием скушаю рыбу. И животных я тоже очень жалею и люблю жутко просто. Я просто стараюсь не думать об этом, не углубляться в эту философию.

Я считаю, что каждый человек выбирает тот вид питания, который представляет для себя самым необходимым. Если человек хочет кушать мясо и он от этого хорошо себя чувствует – почему нет? Я, например, редко употребляю мясо, в частности, больше это курица, это рыба. И при этом я всегда прислушиваюсь к своему организму. Мы все прислушиваемся к своему организму. Когда ты скушал что-то и после этого тебе легко, радостно, ты после этого можешь подняться, идти работать, песни петь, идти на сцену, значит этот вид питания тебе подходит.

Если ты накушался какого-нибудь другого вида пищи и тебе плохо, тяжело, ты сел и думаешь: ну все, я больше ничего не хочу, я думать не могу. Иногда я слышу, люди говорят: «Я не могу думать после того, как я покушаю. Я лучше думаю на голодный желудок».

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