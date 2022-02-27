Всегда хотела поприсутствовать. Минчанка рассказала, как оказалась в числе наблюдателей на референдуме

Новости Беларуси. Ровно в 20:00 все участки для голосования закрываются. Но на этом их работа не завершается. Там приступают к самому важному этапу кампании и кульминации этого дня – подсчету голосов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ксения Худолей, политический обозреватель СТВ: Голосование на референдуме завершено. И сейчас еще одна важная процедура в работе комиссии. Здесь нет ничего секретного, протокол довольно строгий, все с ним ознакомлены. Члены комиссии уже готовятся, сдвигают столы и будут начинать считать бюллетени. Мы наблюдаем формально, но есть люди, которые как работу выполняли это все шесть дней. Очень много на этом референдуме национальных наблюдателей. Это представители разных организаций и просто граждане, которые захотели наблюдать за ходом референдума, в том числе те, кто выбран жителями своего района. Одна из них – Елена Михайловна.

Ксения Худолей:

Елена Михайловна, не могу вас не спросить как наблюдателя: все ли в порядке, ничего не заметили?

В течение всего периода, начиная с 22 февраля, никаких замечаний, нарушений со стороны работы участковых комиссий выявлено не было. Процесс голосования при подготовке и проведении был организован в соответствии с требованиями Избирательного кодекса Республики Беларусь.

Ксения Худолей:

Я уже говорила, что вы фактически выбраны людьми, которые живут рядом с вами и пожелали, чтобы вы были наблюдателем. Сами как на эту роль согласились?

Я и сама всегда хотела поприсутствовать именно во время такой процедуры, быть свидетелем и организации, и процесса работы, и подсчета голосов. Такая честь мне была удостоена. Граждане, проживающие в этом районе, представили меня как наблюдателя, и я с удовольствием выполняла эту функцию, начиная с 22 февраля.

Ксения Худолей:

С удовольствием выполнять функцию – это прекрасно, но не омрачили ли ее какими-то угрозами в ваш адрес? К сожалению, есть такие факты, угрожали нашим членам комиссии, наблюдателям. Это ужасно. В вашу сторону было такое?