Всегда хотела поприсутствовать. Минчанка рассказала, как оказалась в числе наблюдателей на референдуме

Новости Беларуси. Ровно в 20:00 все участки для голосования закрываются. Но на этом их работа не завершается. Там приступают к самому важному этапу кампании и кульминации этого дня – подсчету голосов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Что члены комиссии делают после закрытия участка для голосования, читайте здесь.
Ксения Худолей, политический обозреватель СТВ:
Голосование на референдуме завершено. И сейчас еще одна важная процедура в работе комиссии. Здесь нет ничего секретного, протокол довольно строгий, все с ним ознакомлены. Члены комиссии уже готовятся, сдвигают столы и будут начинать считать бюллетени. Мы наблюдаем формально, но есть люди, которые как работу выполняли это все шесть дней. Очень много на этом референдуме национальных наблюдателей. Это представители разных организаций и просто граждане, которые захотели наблюдать за ходом референдума, в том числе те, кто выбран жителями своего района. Одна из них – Елена Михайловна.
Ксения Худолей:
Елена Михайловна, не могу вас не спросить как наблюдателя: все ли в порядке, ничего не заметили?
В течение всего периода, начиная с 22 февраля, никаких замечаний, нарушений со стороны работы участковых комиссий выявлено не было. Процесс голосования при подготовке и проведении был организован в соответствии с требованиями Избирательного кодекса Республики Беларусь.
Ксения Худолей:
Я уже говорила, что вы фактически выбраны людьми, которые живут рядом с вами и пожелали, чтобы вы были наблюдателем. Сами как на эту роль согласились?
Я и сама всегда хотела поприсутствовать именно во время такой процедуры, быть свидетелем и организации, и процесса работы, и подсчета голосов. Такая честь мне была удостоена. Граждане, проживающие в этом районе, представили меня как наблюдателя, и я с удовольствием выполняла эту функцию, начиная с 22 февраля.
Ксения Худолей:
С удовольствием выполнять функцию – это прекрасно, но не омрачили ли ее какими-то угрозами в ваш адрес? К сожалению, есть такие факты, угрожали нашим членам комиссии, наблюдателям. Это ужасно. В вашу сторону было такое?
К счастью, ни угроз, никаких претензий со стороны граждан в мой адрес не поступало.
Ксения Худолей:
Это говорит лишь о том, что большинство людей прекрасно относятся к этой кампании, прекрасно понимают, что это такое. Вопрос довольно личный. Участвовать в референдуме – это как будто творить историю с людьми, которые здесь работают, внимательно следят за процессом, исполняют свой гражданский долг. Есть ли ощущение трепета, ожидания результатов этого референдума?
Безусловно, есть. Во все дни достаточно активно приходили избиратели этого участка, отдавали свои голоса. И очень хочется верить, наверное, и не сомневаюсь, что все-таки результат будет положительным.
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