«Хотим передать, что здесь мирный народ». Какие впечатления остались у международных наблюдателей в ходе референдума?

Новости Беларуси. За тем, как проходит референдум, в Беларуси следят международные и иностранные наблюдатели. Их прибыло в нашу страну 195, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это представители СНГ, ШОС, ОДКБ. Среди наблюдателей также политики, депутаты, общественные деятели, которые выступают исключительно как самостоятельные эксперты. Они приехали в Беларусь из разных стран, в том числе из Австрии, Германии, Италии, Литвы, Сербии. Миссия наблюдать. Репортаж Яны Шипко.

Наблюдатель из Литвы: раз человек идет голосовать, знает, что это надо ему – про прозрачность тут нечего и говорить – читайте здесь. Насыщенными выдались будни накануне референдума у итальянской делегации. Её возглавил сенатор Эмануэле Десси. Налаживали связи и торговые, и общественные. В программе визита – встреча и с коллегами в белорусском парламенте.

Эмануэле Десси, наблюдатель (Италия):

Мы приехали наблюдать за ходом референдума, но в первую очередь выразить нашу дружбу белорусскому народу и правительству. Еще до работы в основной день голосования мы заметили – ваша страна абсолютно свободная и демократическая. И мы надеемся, что этот референдум принесет пользу вашей стране.

Среди наблюдателей от Италии и Маттео Педжо. Представитель неформального движения «Комитет солидарности с Беларусью». Оно появилось в 2020-м и сейчас объединяет несколько десятков блогеров, журналистов-фрилансеров, учителей и предпринимателей по всей стране.

Маттео Педжо, наблюдатель (Италия):

Мы считаем, что это очень важный референдум. Мы как международные наблюдатели решили сюда приехать, несмотря на международные события. Мы хотим передать, что здесь мирный народ, который с нами готов дружить и который не является никакой угрозой для нас. И поэтому мы хотим сказать, что мы здесь видим свободную страну, порядок и суверенитет, которая не готова принять, чтобы кто-то продиктовал свою внутреннюю политику и внешнюю.

Илькин Заур Шахбазов – один из самых «подкованных» наблюдателей в составе Миссии СНГ. Досконально знает нюансы избирательного процесса в своей стране – работает в ЦИК Азербайджана. Да и как международный наблюдатель успел побывать в России, Казахстане, Киргизии, Грузии, Болгарии, Сербии. Второй раз работает и в Беларуси.