«Хотим передать, что здесь мирный народ». Какие впечатления остались у международных наблюдателей в ходе референдума?
Новости Беларуси. За тем, как проходит референдум, в Беларуси следят международные и иностранные наблюдатели. Их прибыло в нашу страну 195, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это представители СНГ, ШОС, ОДКБ. Среди наблюдателей также политики, депутаты, общественные деятели, которые выступают исключительно как самостоятельные эксперты. Они приехали в Беларусь из разных стран, в том числе из Австрии, Германии, Италии, Литвы, Сербии.
Миссия наблюдать. Репортаж Яны Шипко.
Наблюдатель из Литвы: раз человек идет голосовать, знает, что это надо ему – про прозрачность тут нечего и говорить – читайте здесь.
Насыщенными выдались будни накануне референдума у итальянской делегации. Её возглавил сенатор Эмануэле Десси. Налаживали связи и торговые, и общественные. В программе визита – встреча и с коллегами в белорусском парламенте.
Эмануэле Десси, наблюдатель (Италия):
Мы приехали наблюдать за ходом референдума, но в первую очередь выразить нашу дружбу белорусскому народу и правительству. Еще до работы в основной день голосования мы заметили – ваша страна абсолютно свободная и демократическая. И мы надеемся, что этот референдум принесет пользу вашей стране.
Среди наблюдателей от Италии и Маттео Педжо. Представитель неформального движения «Комитет солидарности с Беларусью». Оно появилось в 2020-м и сейчас объединяет несколько десятков блогеров, журналистов-фрилансеров, учителей и предпринимателей по всей стране.
Маттео Педжо, наблюдатель (Италия):
Мы считаем, что это очень важный референдум. Мы как международные наблюдатели решили сюда приехать, несмотря на международные события. Мы хотим передать, что здесь мирный народ, который с нами готов дружить и который не является никакой угрозой для нас. И поэтому мы хотим сказать, что мы здесь видим свободную страну, порядок и суверенитет, которая не готова принять, чтобы кто-то продиктовал свою внутреннюю политику и внешнюю.
Илькин Заур Шахбазов – один из самых «подкованных» наблюдателей в составе Миссии СНГ. Досконально знает нюансы избирательного процесса в своей стране – работает в ЦИК Азербайджана. Да и как международный наблюдатель успел побывать в России, Казахстане, Киргизии, Грузии, Болгарии, Сербии. Второй раз работает и в Беларуси.
Илькин Заур Шахбазов, наблюдатель от Миссии СНГ (Азербайджан):
Я наблюдал за выборами в городе Минске в разных районах. Голосование проходит без каких-либо нарушений, комиссии хорошо подготовлены, видно, что они были проинформированы о законодательстве, по которому проходит референдум. На первый взгляд чувствуется слаженная работа Центральной избирательной комиссии. Это очень важный момент в жизни страны, я бы сказал, исторический момент, так как изменяется и дополняется Основной закон страны. Это, безусловно, сказывается на моей работе, так как я приобретаю новый опыт и постараюсь поделиться у себя в стране.
А вот для Моники Штрайф приезд в Беларусь и наблюдение на референдуме – абсолютно новый опыт. Гостья из Австрии давно хотела посетить нашу страну. Сейчас понадобилось проделать долгий путь – лететь с пересадками через Европу, а потом ехать поездом из Вильнюса до Бреста. Но это того стоило.
Моника Штрайф, наблюдатель (Австрия):
У каждой медали есть две стороны. И я хотела приехать в Беларусь, чтобы увидеть вторую. Потому что у нас информация о вашей стране подается однобоко. Я посетила сегодня два участка, но задержалась на каждом довольно долго. Вчера я также посетила участки в Бресте. Я могу сказать, что с точки зрения организации, прозрачности, хода голосования, убеждена, что все очень правильно и четко.
Каждый из наблюдателей сделает свои оценки и выводы. Мы же за время общения с ними сделали свой, они представляют разные страны, но в Беларусь каждую из делегаций привело одно желание составить для себя и донести в своей стране объективную картину увиденного своими глазами.
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