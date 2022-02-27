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Есть свой порядок. Что члены комиссии делают после закрытия участка для голосования?

27 февраля 2022 18:53
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Новости Беларуси. Ровно в 20:00 все участки для голосования закрываются. Но на этом их работа не завершается. Там приступают к самому важному этапу кампании и кульминации этого дня – подсчету голосов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

На прямой связи со студией Ксения Худолей.

Есть свой порядок. Что члены комиссии делают после закрытия участка для голосования?-1

Ольга Коршун, СТВ:
Много ли было желающих прыгнуть в последний вагон референдума и сможем ли мы увидеть этот кульминационный момент – подсчет голосов?

Есть свой порядок. Что члены комиссии делают после закрытия участка для голосования?-4

Ксения Худолей, политический обозреватель СТВ:
Время почти вышло. Считаные минуты – и все участки для голосования по всей стране закроются. На 20-м участке в Минске (на улице Казинца) за последние полчаса было не очень многолюдно, люди проголосовали заблаговременно, впрочем, несколько человек попытались успеть в последний вагон, и, конечно, никаких препятствий этому не было. Сегодня на этом участке были и те, кто голосовал впервые. Хочу показать, какие презенты они получили на память об этом дне, о своем первом отданном гражданском долге. Это такой календарь-открытка на 2022 год – год, в который может измениться Основной закон страны и ее будущее – и плюшевая сова (наверняка как символ мудрости).

Есть свой порядок. Что члены комиссии делают после закрытия участка для голосования?-7

Впрочем, интересовались мы у наблюдателей на этом участке – никаких замечаний к работе участка не было. Никаких эксцессов, все проходило мирно, спокойно. Очень много пожилых людей приходили сюда сегодня – их много в районе. Многие проголосовали на дому, это 20 человек. Достаточно много пожилых людей захотели таким правом воспользоваться. Никто им в этом не отказал. Они заранее позвонили на участок, сказали, что хотят проголосовать, но, к сожалению, прийти сами не могут. Такое право у них есть, оно исполнено, они отдали свои «за» или «против».

Сразу поле того, как участки закроются, начнется подсчет голосов. Эта процедура особенная и наверняка самая важная во всем процессе и работе комиссий. Для удобства к центру помещения сдвинутся столы, и на них по очереди будут вскрываться и выгружаться урны с бюллетенями. Там есть тоже свой порядок.

Есть свой порядок. Что члены комиссии делают после закрытия участка для голосования?-10

Ксения Худолей:
До закрытия участка остается несколько минут. О том, что пора закрываться, нам расскажет председатель участковой комиссии. Она очень внимательно за этим следит, потому что это строгое правило. Илона Антоновна, сколько у нас остается времени?

Буквально полторы минуты.

Ксения Худолей:
Полторы минуты остается, все за этим внимательно смотрят. И, как видим, в двери никто не ломится. Мы за эти полторы минуты можем принять человека?

Можем. Все, кто зайдут на участок до 20:00, будут приняты, им будут выданы бюллетени.

Ксения Худолей:
После того как дверь закрыта, к какому процессу мы приступаем? Что будет делать комиссия?

Есть свой порядок. Что члены комиссии делают после закрытия участка для голосования?-13

Мы просчитаем всех участников референдума по списку, потом мы просчитаем все неиспользованные и испорченные бюллетени. После этого мы приступим к подсчету голосов, то есть бюллетеней, находящихся в урнах. Вначале мы вскроем урну досрочного голосования, потом – урну голосования на дому по месту жительства и в последнюю будем вскрывать урны основного дня, 27 февраля.

Ксения Худолей:
Люди, которые голосовали на дому. У вас их 20 человек, меня действительно удивило, так много. Это пенсионеры?

Это пенсионеры. Очень многие приходили к нам участок и 1939 года рождения, и 1940-го. У нас на участке есть люди 1936, 1934, 1932 годов рождения, то есть они маломобильные и попросили (им достаточно сложно добраться до участка) проголосовать на дому. Мы никому не отказали.

Есть свой порядок. Что члены комиссии делают после закрытия участка для голосования?-16

Уважаемые наблюдатели, уважаемые члены комиссии, 20:00. Наш участок для голосования закрывается.

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# Референдум # общество # Ольга Коршун # Ксения Худолей # Фотофакт

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