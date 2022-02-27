«У нас даже не двойной, а тройной праздник». В этой семье двухмесячного сына крестили в день референдума

Новости Беларуси. Рефендум – большой шаг на пути развития страны. Событие, которое несомненно войдет в историю нашей государственности. Это если смотреть глобально. Но для каждого белоруса референдум наверняка запомнится чем-то своим, особенным, личным, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Тем более, когда этот день был выбран неслучайно и точно войдет в семейную историю. Так и получилось у семьи Максимовых. Символично, что 27 февраля они решили крестить своего долгожданного сына, маленького гражданина нашей страны, чтобы выбрать, как всегда мы это делаем для наших детей, самое лучшее.

Кристина Сущеня, корреспондент:

Этимология слова «воскресенье» предполагает возможность обратиться к своей душе. А еще говорят, воскресенье – день семейный. Вообще, у каждого свои порядки, и воскресенье одних людей уж точно не похоже на воскресенье других. Что с уверенностью можно сказать о героях нашего сюжета. Их воскресенье проходит под знаком «событие в квадрате».

– На часах 11 утра. С чего начинается ваше утро?

– Идем голосовать на референдум. За наше будущее, нашей страны.

– Отдать свой голос.

И первым событием вряд ли сегодня кого-то удивишь. План номер один – отдать свой голос на референдуме всей семьей. Это, скорее, традиция. И, конечно, осознание: важно мнение каждого.

Александр Максимов:

Изменения в будущее нашей страны, это важно. Нам в этой стране жить. Если это будущее нашей страны, это и будущее семей, не только наших, то есть и будущее наших детей.

Вот и тот самый неожиданный сюжетный поворот, за которым кроется нечто сакральное и личное. В коляске двухмесячный и такой долгожданный Максим. Да-да, Максим Максимов. И раскрываем интригу: крещение малыша совпало с днем референдума.

Валерия Максимова:

Очень счастлива, что сегодня у нас даже не двойной, а скажу, а тройной праздник. И референдум республиканский, мы сделали свой вклад, долг перед страной, также и то, что мы крестим нашего ребеночка. Нам уже два месяца.