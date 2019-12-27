Праздничные ярмарки Минска вошли в тройку лучших в странах СНГ

Минск занял пьедестал наравне с ярмарками в Москве и Санкт-Петербурге, далее отмечены Азербайджан и Армения.

Новости Беларуси. Таков рейтинг одного из популярных туристических порталов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Всего в столице в преддверии новогодних праздников работают более 10 рождественских ярмарок. Самые крупные – на Октябрьской площади и у Дворца спорта. Своей необычностью в этом сезоне удивили фуд-корты различных кухонь мира на Кальварийской.