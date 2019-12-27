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Праздничные ярмарки Минска вошли в тройку лучших в странах СНГ

27 декабря 2019 19:31
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Новости Беларуси. Таков рейтинг одного из популярных туристических порталов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Минск занял пьедестал наравне с ярмарками в Москве и Санкт-Петербурге, далее отмечены Азербайджан и Армения.

Праздничные ярмарки Минска вошли в тройку лучших в странах СНГ-1

Всего в столице в преддверии новогодних праздников работают более 10 рождественских ярмарок. Самые крупные – на Октябрьской площади и у Дворца спорта. Своей необычностью в этом сезоне удивили фуд-корты различных кухонь мира на Кальварийской.

# Туризм # общество # Фотофакт

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