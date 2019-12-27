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Движение по Независимости ограничат вечером 28 декабря из-за шествия Дедов Морозов

27 декабря 2019 19:33
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Новости Беларуси. В связи с традиционным шествием Дедов Морозов и Снегурочек по главному проспекту столицы 29 декабря с 17:00 до 19:00 будет ограничено движение транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Движение по Независимости ограничат вечером 28 декабря из-за шествия Дедов Морозов-1

Произойдут изменения и в маршрутах движения общественного транспорта.

Праздничная колонна проследует от площади Независимости до Октябрьской площади, а автобусы временно поедут по другим улицам.

# Новый год # общество # Фотофакт

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