Движение по Независимости ограничат вечером 28 декабря из-за шествия Дедов Морозов

Новости Беларуси. В связи с традиционным шествием Дедов Морозов и Снегурочек по главному проспекту столицы 29 декабря с 17:00 до 19:00 будет ограничено движение транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. В связи с традиционным шествием Дедов Морозов и Снегурочек по главному проспекту столицы 29 декабря с 17:00 до 19:00 будет ограничено движение транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Произойдут изменения и в маршрутах движения общественного транспорта.
Праздничная колонна проследует от площади Независимости до Октябрьской площади, а автобусы временно поедут по другим улицам.