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Новости по тегу #Анастасия Лукашенко

Александр Лукашенко направился с официальным визитом в Индонезию
30 июня 2026 19:36

Александр Лукашенко направился с официальным визитом в Индонезию

Лукашенко и Путин в Астане обсудили тему введения СПОТ в России
01 июня 2026 14:09

Лукашенко и Путин в Астане обсудили тему введения СПОТ в России

Лукашенко: без оснащения войск современным вооружением решать задачи обороны невозможно
11 мая 2026 13:41

Лукашенко: без оснащения войск современным вооружением решать задачи обороны невозможно

«Всегда хочется волшебства». В какие уголки Беларуси заглянула акция «Наши дети» 27 декабря?
27 декабря 2019 20:44

«Всегда хочется волшебства». В какие уголки Беларуси заглянула акция «Наши дети» 27 декабря?

«Готовим любимые блюда». Как отмечают Новый год внучки Александра Лукашенко
27 декабря 2019 20:22

«Готовим любимые блюда». Как отмечают Новый год внучки Александра Лукашенко