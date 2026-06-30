Новости по тегу #Анастасия Лукашенко

В повестке – перспективы развития отношений в торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также по линии гуманитарного сотрудничества.
С 1 июня в России начала действовать цифровая система подтверждения ожидания поставок товаров автомобильным транспортом – так называемый СПОТ.
На рассмотрение главы государства поступили проекты, подготовленные правительством – и теперь принципиально важно услышать оценку военных.
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