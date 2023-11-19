«Все живы – и слава богу». Подготовили хронологию эвакуации белорусов из сектора Газа

Самое дорогое – это люди. С этих слов Президента началась долгожданная эвакуация белорусов из сектора Газа, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Нам сложно даже представить, что пережили эти люди. Больше месяца они жили в условиях гуманитарной катастрофы – без воды, света и в бесконечном страхе за свои жизни и жизни своих детей. Беларусь не могла остаться в стороне от этого. Президент поручил эвакуировать наших соотечественников и их семьи из зоны боевых действий. Мы не знаем всех подробностей, как проходила эвакуация и чего это стоило нашим дипломатам и силовикам, но самое важное, что на неделе в мирную и безопасную жизнь вернулись больше 40 человек.

С начала конфликта на территории Газы с белорусами поддерживали связь, но в силу определенных обстоятельств эвакуировать их на родину не было возможности. И вот в среду, 15 ноября, вечером мы узнали, что наших граждан и их семьи удалось вывезти из зоны боевых действий в Египет. А уже 16 ноября ночью спецбортом из Каира они были доставлены в Беларусь. Подробностей этой спецоперации мало. Но по масштабу и накалу это сопоставимо с освобождению наших дальнобойщиков в Украине, которых в начале спецоперации захватили и удерживали в плену. Наши беглые высказывались про эвакуацию белорусов из сектора Газа. Не хочется это пересказывать. Честно – не подходящий момент и повод, чтобы пиариться и набивать какие-то очки. Просто на всякий случай хочется напомнить, что и они могут вернуться на родину. В Беларуси готовы принять и даже простить. Причем в их ситуации сделать это проще простого. Президент в Гомеле напомнил, что для этого нужно сделать

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Пожалуйста, вон комиссия – идите туда, доказывайте. Не убили, не уворовали, на улицу не ходили, не ломали, не крошили – возьмем. Заблудшие, разные были. Но, извините, если вы наших людей запугиваете и до сих пор это делаете, сидите лучше там. Сюда не ходите. Это по-божески. А если не по-божески, то поступим так, как вы пытались со страной поступить. Но сейчас вернемся к эвакуации белорусов из сектора Газы. Те, кто вернулся в нашу страну, нашли здесь помощь и поддержку. Некоторых приютили родственники. Другим помогают госорганы. Словом, никто не остался один на один со своими проблемами. Как эвакуированные из Газы устроились в Беларуси, на неделе с ними пообщался Константин Герцев.

Военные Израиля штурмуют больницу – в ВОЗ возмущены Израильские военные, казалось бы, победоносно топчут пыль в центре Газы и рассказывают, как в больнице «Аль-Шифа» боевики ХАМАС хранили боеприпасы, собирали оружие.

Это сумка со снаряжением боевиков ХАМАС. Она находится прямо за аппаратом МРТ. В ней есть АК-47, патроны, гранаты.

Кажется, Израиль увидел в этом отличную возможность убедить всех, что мирных объектов в Газе больше нет. Уже позже мировые таблоиды обрушатся с критикой и недоверием в адрес ЦАХАЛ, а пока весь мир возмущен не сумкой, а самим фактом штурма больницы.

Тедрос Гебрейесус, глава Всемирной организации здравоохранения:

Военное вторжение Израиля в «Аль-Шифу» абсолютно неприменимо. Больница не поле боя Как будто предвидя эти бесчеловечные картинки Средневековья, Александр Лукашенко поручил проработать эвакуационные рейсы по две стороны от линии фронта. И вслед за бортом из Тель-Авива белорусский авиалайнер берет курс на Каир. «Люди шли потоком с севера на юг. И много жертв, много детей»

Игорь Чергинец, генеральный директор авиакомпании «Белавиа»:

Экипаж усиленный, проверенный, опытный. Рейс дальний. Опять же, с определенными особенностями, потому что пассажиры, поведение пассажиров, их моральное состояние. Поэтому на борту находятся сотрудники МЧС, которые помогают борт-проводникам, работают с пассажирами, у которых, наверное, есть какие-то проблемы.

Изрешеченные ударами ЦАХАЛ и чудом выжившие после зверств хамасовских боевиков белорусы сектора Газа уже в составе гуманитарной колонны движутся в направлении египетской границы. Оставить эту бурю позади они смогли лишь после нескольких часов изможденного ожидания. Пункт пропуска «Рафах» из-за непрекращающихся обстрелов то и дело приостанавливал работу, но все же зеленый свет получен.

Эмма Шейх Али:

Люди шли потоком с севера на юг. И много жертв, много детей. Прямо сейчас смотрю новости, по дороге идешь – трупы валяются. К этому моменту в спасательном центре под Каиром белорусов уже ждали первая медицинская помощь и горячее питание. Но раны так или иначе затягиваются. Переведя дух, большинство задумалось о ближайшем будущем – в Газе лишь разруха и смерть, а, значит, как такового пути назад уже и нет.

Талина Махди:

Дорогой наш Президент, я очень хочу попросить у вас, чтобы вы дали гражданство моему мужу. Дело в том, что мой муж выпускник Витебского мединститута, мой старший сын тоже выпускник медицинского института, Витебского. И в настоящее время работает на территории Беларуси. «Все живы – и слава богу. Но очень худые» Ближе к вечеру белорусский борт совершил посадку в аэропорту Каира и практически сразу начал принимать эвакуированных соотечественников. Дозаправка, чекпойнт – и на взлет, до Минска ни много ни мало 6 часов.

Константин Герцев, корреспондент:

Теперь действительно уже все позади. И дело не в географии, а в пережитом. Полтора месяца ожесточенных боевых действий и десятки тысяч жизней на волоске, 41 из которых, слава богу, удалось спасти.

Все формальности, тот же паспортный контроль, проходят на борту. Спустя менее получаса выходят дети, их, кстати, большинство – 22, следом и родители. Для многих это чуть ли не первая за десятилетия встреча с родиной. Родные и близкие начали приезжать в аэропорт еще за несколько часов до прилета, хотя это слово по понятным причинам здесь старались не употреблять. Ведь сколько их удалось пережить там, пожалуй, одному богу известно. Минск и регионы окажут помощь эвакуированным из сектора Газа белорусам и членам их семей.

Галина Панасюк:

Все живы – и слава богу. Но очень худые. У меня уже всякие мысли были, что кто-то вернется, кто-то не вернется – всякие мысли. Боже мой, хоть бы все вернулись, чтобы ничего ни с кем не случилось.

Светлана Алхиндави, в девичестве Панасюк, вместе с детьми и мужем вернулась к себе на малую родину. В Волковыске им выделили чуть ли не коттедж ВИП-класса. Его они будут делить с семьей Шейх Али. Люди друг другу не чужие – в Газе тоже жили на одной улице. Признаются буквально в унисон: первая ночь в сосновом бору, может, и не залечила раны, но вздохнуть смогли уж точно. «В шоке от ощущения тишины». Эвакуированные из Газы семьи рассказали об ужасах войны и впечатлениях от Беларуси. А вот Нидаля и Талину Махди в Новополоцке встретил родной сын. 40 дней информационного вакуума, обстрелов и игр на выживание – все осталось где-то далеко. А может, и навсегда, в планах попросить белорусское гражданство уже официально.

Нидаль Махди:

Как бы ни приехал, во всем мире творится неизвестно что, а в Беларуси всегда есть порядок, спокойствие и безопасность. Все как положено. Талина Махди:

Чувствуется, что в этой стране есть настоящий отец, который смотрит за своей семьей.

Но есть и те, для кого возвращение в зону боевых действий – вопрос времени. Ильнади Мухаммед – врач одной из больниц сектора Газа. Был вынужден покинуть пост, чтобы спасти собственных пятерых детей. Теперь семья в безопасности, чего не скажешь о пациентах: жертв с каждым днем все больше (подробнее).

«Мирные жители сейчас не в счет, виноваты все», – подкинул дровишек и в до того пылающий огонь министр по делам наследия Израиля. В интервью Амихай Элияху заявил, что для ликвидации чуть ли не всего палестинского анклава не исключена возможность применения ядерного оружия. Посол Палестины, встречая эвакуационный рейс, поблагодарил Беларусь за ее позицию.