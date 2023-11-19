«Все живы – и слава богу». Подготовили хронологию эвакуации белорусов из сектора Газа
Самое дорогое – это люди. С этих слов Президента началась долгожданная эвакуация белорусов из сектора Газа, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Нам сложно даже представить, что пережили эти люди. Больше месяца они жили в условиях гуманитарной катастрофы – без воды, света и в бесконечном страхе за свои жизни и жизни своих детей. Беларусь не могла остаться в стороне от этого. Президент поручил эвакуировать наших соотечественников и их семьи из зоны боевых действий. Мы не знаем всех подробностей, как проходила эвакуация и чего это стоило нашим дипломатам и силовикам, но самое важное, что на неделе в мирную и безопасную жизнь вернулись больше 40 человек.
С начала конфликта на территории Газы с белорусами поддерживали связь, но в силу определенных обстоятельств эвакуировать их на родину не было возможности. И вот в среду, 15 ноября, вечером мы узнали, что наших граждан и их семьи удалось вывезти из зоны боевых действий в Египет. А уже 16 ноября ночью спецбортом из Каира они были доставлены в Беларусь. Подробностей этой спецоперации мало. Но по масштабу и накалу это сопоставимо с освобождению наших дальнобойщиков в Украине, которых в начале спецоперации захватили и удерживали в плену.
Наши беглые высказывались про эвакуацию белорусов из сектора Газа. Не хочется это пересказывать. Честно – не подходящий момент и повод, чтобы пиариться и набивать какие-то очки. Просто на всякий случай хочется напомнить, что и они могут вернуться на родину. В Беларуси готовы принять и даже простить. Причем в их ситуации сделать это проще простого. Президент в Гомеле напомнил, что для этого нужно сделать
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Пожалуйста, вон комиссия – идите туда, доказывайте. Не убили, не уворовали, на улицу не ходили, не ломали, не крошили – возьмем. Заблудшие, разные были. Но, извините, если вы наших людей запугиваете и до сих пор это делаете, сидите лучше там. Сюда не ходите. Это по-божески. А если не по-божески, то поступим так, как вы пытались со страной поступить.
Но сейчас вернемся к эвакуации белорусов из сектора Газы. Те, кто вернулся в нашу страну, нашли здесь помощь и поддержку. Некоторых приютили родственники. Другим помогают госорганы. Словом, никто не остался один на один со своими проблемами.
Как эвакуированные из Газы устроились в Беларуси, на неделе с ними пообщался Константин Герцев.
Военные Израиля штурмуют больницу – в ВОЗ возмущены
Израильские военные, казалось бы, победоносно топчут пыль в центре Газы и рассказывают, как в больнице «Аль-Шифа» боевики ХАМАС хранили боеприпасы, собирали оружие.
Это сумка со снаряжением боевиков ХАМАС. Она находится прямо за аппаратом МРТ. В ней есть АК-47, патроны, гранаты.
Кажется, Израиль увидел в этом отличную возможность убедить всех, что мирных объектов в Газе больше нет. Уже позже мировые таблоиды обрушатся с критикой и недоверием в адрес ЦАХАЛ, а пока весь мир возмущен не сумкой, а самим фактом штурма больницы.
Тедрос Гебрейесус, глава Всемирной организации здравоохранения:
Военное вторжение Израиля в «Аль-Шифу» абсолютно неприменимо. Больница не поле боя
Как будто предвидя эти бесчеловечные картинки Средневековья, Александр Лукашенко поручил проработать эвакуационные рейсы по две стороны от линии фронта. И вслед за бортом из Тель-Авива белорусский авиалайнер берет курс на Каир.
«Люди шли потоком с севера на юг. И много жертв, много детей»
Игорь Чергинец, генеральный директор авиакомпании «Белавиа»:
Экипаж усиленный, проверенный, опытный. Рейс дальний. Опять же, с определенными особенностями, потому что пассажиры, поведение пассажиров, их моральное состояние. Поэтому на борту находятся сотрудники МЧС, которые помогают борт-проводникам, работают с пассажирами, у которых, наверное, есть какие-то проблемы.
Изрешеченные ударами ЦАХАЛ и чудом выжившие после зверств хамасовских боевиков белорусы сектора Газа уже в составе гуманитарной колонны движутся в направлении египетской границы. Оставить эту бурю позади они смогли лишь после нескольких часов изможденного ожидания. Пункт пропуска «Рафах» из-за непрекращающихся обстрелов то и дело приостанавливал работу, но все же зеленый свет получен.
Эмма Шейх Али:
Люди шли потоком с севера на юг. И много жертв, много детей. Прямо сейчас смотрю новости, по дороге идешь – трупы валяются.
К этому моменту в спасательном центре под Каиром белорусов уже ждали первая медицинская помощь и горячее питание. Но раны так или иначе затягиваются. Переведя дух, большинство задумалось о ближайшем будущем – в Газе лишь разруха и смерть, а, значит, как такового пути назад уже и нет.
Талина Махди:
Дорогой наш Президент, я очень хочу попросить у вас, чтобы вы дали гражданство моему мужу. Дело в том, что мой муж выпускник Витебского мединститута, мой старший сын тоже выпускник медицинского института, Витебского. И в настоящее время работает на территории Беларуси.
«Все живы – и слава богу. Но очень худые»
Ближе к вечеру белорусский борт совершил посадку в аэропорту Каира и практически сразу начал принимать эвакуированных соотечественников. Дозаправка, чекпойнт – и на взлет, до Минска ни много ни мало 6 часов.
Константин Герцев, корреспондент:
Теперь действительно уже все позади. И дело не в географии, а в пережитом. Полтора месяца ожесточенных боевых действий и десятки тысяч жизней на волоске, 41 из которых, слава богу, удалось спасти.
Все формальности, тот же паспортный контроль, проходят на борту. Спустя менее получаса выходят дети, их, кстати, большинство – 22, следом и родители. Для многих это чуть ли не первая за десятилетия встреча с родиной. Родные и близкие начали приезжать в аэропорт еще за несколько часов до прилета, хотя это слово по понятным причинам здесь старались не употреблять. Ведь сколько их удалось пережить там, пожалуй, одному богу известно.
Минск и регионы окажут помощь эвакуированным из сектора Газа белорусам и членам их семей.
Галина Панасюк:
Все живы – и слава богу. Но очень худые. У меня уже всякие мысли были, что кто-то вернется, кто-то не вернется – всякие мысли. Боже мой, хоть бы все вернулись, чтобы ничего ни с кем не случилось.
Светлана Алхиндави, в девичестве Панасюк, вместе с детьми и мужем вернулась к себе на малую родину. В Волковыске им выделили чуть ли не коттедж ВИП-класса. Его они будут делить с семьей Шейх Али. Люди друг другу не чужие – в Газе тоже жили на одной улице. Признаются буквально в унисон: первая ночь в сосновом бору, может, и не залечила раны, но вздохнуть смогли уж точно.
«В шоке от ощущения тишины». Эвакуированные из Газы семьи рассказали об ужасах войны и впечатлениях от Беларуси.
А вот Нидаля и Талину Махди в Новополоцке встретил родной сын. 40 дней информационного вакуума, обстрелов и игр на выживание – все осталось где-то далеко. А может, и навсегда, в планах попросить белорусское гражданство уже официально.
Нидаль Махди:
Как бы ни приехал, во всем мире творится неизвестно что, а в Беларуси всегда есть порядок, спокойствие и безопасность. Все как положено.
Талина Махди:
Чувствуется, что в этой стране есть настоящий отец, который смотрит за своей семьей.
Но есть и те, для кого возвращение в зону боевых действий – вопрос времени. Ильнади Мухаммед – врач одной из больниц сектора Газа. Был вынужден покинуть пост, чтобы спасти собственных пятерых детей. Теперь семья в безопасности, чего не скажешь о пациентах: жертв с каждым днем все больше (подробнее).
«Мирные жители сейчас не в счет, виноваты все», – подкинул дровишек и в до того пылающий огонь министр по делам наследия Израиля. В интервью Амихай Элияху заявил, что для ликвидации чуть ли не всего палестинского анклава не исключена возможность применения ядерного оружия.
Посол Палестины, встречая эвакуационный рейс, поблагодарил Беларусь за ее позицию.
Взболтнувший лишнего министр сразу же решил оправдаться, но осадочек остался. Ясно одно: распоряжаться жизнями как пешками на шахматной доске – тренд для всего Ближнего Востока. При этом Беларусь продолжает призывать к мирному урегулированию конфликта и всего лишь за неделю на пару с Россией эвакуировала порядка 600 человек. В этом ли не сила государства и мудрость его руководителя?