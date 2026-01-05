В Литве из-за сильного снегопада отменили занятия в школах

Обильные снегопады остановили жизнь в Литве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В эпицентре стихии оказались северо-западные районы страны. Там зафиксирован самый толстый слой снега за последние 15 лет.

Высота сугробов местами превысила 20 сантиметров. Из-за этого в городе Плунге даже пошли на крайние меры. Там приостановлены занятия в школах. Также местные власти попросили руководителей учебных заведений мобилизовать учителей для расчистки территорий, входов и подъездных путей к зданиям. По всему городу и району работает техника, но она не справляется с объемом работ. Власти призывают жителей самим выходить на уборку снега и при возможности избегать поездок на автомобиле.