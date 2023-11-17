Посол Палестины, встречая эвакуационный рейс, поблагодарил Беларусь за её позицию

Из сектора Газа эвакуированы граждане Беларуси и члены их семей. Рейс организовали по поручению Александра Лукашенко, самолет приземлился в Национальном аэропорту Минск поздно вечером, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На его борту находились 19 взрослых и 22 ребенка. Самому младшему едва исполнилось три года.

Ахмед Мохаммед аль-Мадбух, Чрезвычайный и Полномочный посол Палестины в Беларуси:

Мы очень благодарны позиции Беларуси. Можно сказать, она отличается кардинально от тех, которые называются свободный мир или коллективный Запад, которые якобы защищают права человека. Мы видим, что никаких прав человека они не защищают, а права человека только для них, не для других народов.