Глава СБУ Малюк написал заявление об отставке

По просьбе Владимира Зеленского Василий Малюк написал заявление об уходе с поста главы Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом пишет РИА Новости.

Временно исполняющим обязанности главы, вероятно, станет генерал Евгений Хмара.

По сообщениям СМИ, Малюку предложена должность в службе внешней разведки или в Совете национальной безопасности и обороны.

Это решение вызвало споры: одни командиры считают его эффективной работой на нынешней должности, другие предупреждают о рисках.

Ранее Зеленский утвердил Кирилла Буданова в должности руководителя своего аппарата, поставив перед ним задачу обновления стратегии обороны и развития. Его предыдущий руководитель, Андрей Ермак, ушел в отставку после обысков в связи с делом о коррупции.

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