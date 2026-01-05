Глава СБУ Малюк написал заявление об отставке

По просьбе Владимира Зеленского Василий Малюк написал заявление об уходе с поста главы Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом пишет РИА Новости.
Временно исполняющим обязанности главы, вероятно, станет генерал Евгений Хмара.
По сообщениям СМИ, Малюку предложена должность в службе внешней разведки или в Совете национальной безопасности и обороны.
Это решение вызвало споры: одни командиры считают его эффективной работой на нынешней должности, другие предупреждают о рисках.
Ранее Зеленский утвердил Кирилла Буданова в должности руководителя своего аппарата, поставив перед ним задачу обновления стратегии обороны и развития. Его предыдущий руководитель, Андрей Ермак, ушел в отставку после обысков в связи с делом о коррупции.
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