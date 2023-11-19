Валерий Гайдукевич: ОДКБ создан не для угроз кому-то, а чтобы защищать интересы стран Договора

Новости Беларуси. Актуальные новости, свежие комментарии, доступная аналитика. В эфире программы Новости «24 часа» на СТВ рубрика «Сенат». Как члены Совета Республики способствуют реализации государственной политики?

Валерий Гайдукевич, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:

Члены Совета Республики достаточно активно занимаются этой проблематикой. Это проводится в форме официальных делегаций. Это посещение зарубежных стран. Это встреча иностранной делегации у нас здесь, в Совете Республики. Это сформированные группы дружбы парламентов, в которых мы тоже активно принимаем участие. На всех тех площадках, где мы принимаем участие, мы как раз именно и осуществляем разъяснение тех позиций, которые занимает наша страна, политику нашего государства, нашего Президента, именно миролюбивую политику. Последние форумы, где мне приходилось принимать участие, это был форум «Россия – Латинская Америка». Принимал участие в посольствах Кубы и КНДР. То есть где представляется возможность, всегда мы четко выражаем нашу позицию миролюбия, позицию целостности и позицию международного права, а не диктат какой-то отдельной страны. Доказал ли ОДКБ свою эффективность? Валерий Гайдукевич:

В современном мире в одиночку жить невозможно. И поэтому обязательно какие-то создаются союзы. В данном случае ОДКБ – это союз, который создан для обороны, обеспечения безопасности тех стран, которые входят в этот союз. Надо отметить, что все страны, которые входят, у них всех оборонительная доктрина. То есть этот союз создан не для кого-то, не для угроз кому-то, а для того, чтобы защищать совместно те интересы, которые имеются у наших стран. Это позитивный ответ на те действия, которые проводятся, в частности, НАТО и Соединенными Штатами Америки. Понимаете, дело в том, что эффективность такая, когда какие-то практические действия. Достаточно будет, первый пример был – это события в Казахстане, когда достаточно оперативно среагировал ОДКБ и оказали помощь стране в той непростой ситуации. Молодежная стройка в Брестской крепости. Почему это важно для Беларуси?

Валерий Гайдукевич:

Проект достаточно значимый. Почему? Потому что, во-первых, выбранное место очень уникальное – это святое место для каждого белоруса. Потому что это место, где впервые агрессору показали, что не он самый сильный в этом мире. Есть еще люди, которые способны противостоять фашизму. И вот сейчас это место объявлено молодежной стройкой, поэтому молодежь будет и возводить этот центр, потом в нем осуществлять основные мероприятия в этом центре. И, конечно, это достаточно значимое событие и достойно уважения. Как воспитать патриота? Валерий Гайдукевич:

Воспитание – это такой процесс, он никогда не останавливается. То есть человек от рождения и до последних дней все равно воспитывается. Общество, семья, где-то сам. Дело в том, что формируется личность – это детство, юность. Кто формирует? В первую очередь это семья, и второе – это общество, которое должно воспитывать гражданина, человека для общества. И вот это как раз процесс, который должен двигаться. Если брать наши детство, юность, у нас были радио, газета и сарафанное радио. Сегодня интернет, который заполнен всякой информацией. И в этой информации нужно ориентироваться. Так вот, надо старшему поколению не стесняться с молодежью беседовать, даже если ты где-то и не совсем прав, то разберись, потом поясни, что ты был неправ. Надо все равно обязательно воздействовать. Для чего? Потому что патриотами не рождаются, патриотов воспитывают. А патриоты нужны всегда. Потому что патриот – это не только тот, кто с оружием в руках защищает, но и отстаивает интересы государства на спортивных аренах, трудом доказывает свою состоятельность и приумножает богатство страны. Вот это патриот. Чем занимается Союз ветеранов войны в Афганистане?