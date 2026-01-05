ЖКХ и дорожные службы организовали круглосуточную работу по расчистке улиц в Минске

В связи с обильными снегопадами в Минске ЖКХ и дорожные службы организовали круглосуточную работу по расчистке улиц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во дворах жилых домов поддерживают порядок более полутора тысяч рабочих. В их распоряжении – специализированная техника. К расчистке придомовых территорий присоединились более полутысячи горожан.

Марина Толстик, генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Работа будет продолжаться и сегодня. В целом задействовано 110 единиц техники на сегодняшний момент. Пользуясь случаем, хотелось бы напомнить, что обязанность автолюбителей – очищать вокруг автомобиля один метр территории от снега.

За выходные со столичных улиц вывезли более 55 тысяч кубометров снега. Их обработка противогололедными материалами продолжается. Характер погоды в ближайшие дни не изменится. Дорожным службам придется действовать по отработанной схеме.