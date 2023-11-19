В аграрной сфере Беларуси трудится 7% от всех занятых в экономике

Новости Беларуси. Именно они создают условия для экономической стабильности и продовольственной безопасности нашего государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Профессиональный праздник отмечают работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК.

В аграрной сфере трудится 7 % от всех занятых в экономике страны. Это приблизительно четверть миллиона человек. Их вклад в ВВП Беларуси составляет 7,2 %. Что касается переработки, ее доля в общем объеме промышленного производства страны – 26 %. В этом секторе экономики заняты свыше 150 тысяч человек.