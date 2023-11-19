Прямой эфир

В аграрной сфере Беларуси трудится 7% от всех занятых в экономике

19 ноября 2023 13:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Именно они создают условия для экономической стабильности и продовольственной безопасности нашего государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Профессиональный праздник отмечают работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК.

В аграрной сфере Беларуси трудится 7% от всех занятых в экономике-1

В аграрной сфере трудится 7 % от всех занятых в экономике страны. Это приблизительно четверть миллиона человек. Их вклад в ВВП Беларуси составляет 7,2 %. Что касается переработки, ее доля в общем объеме промышленного производства страны – 26 %. В этом секторе экономики заняты свыше 150 тысяч человек.

Президент поздравил работников и ветеранов сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК.

# Сельское хозяйство # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лучшего фрезеровщика страны выбрали в Жодино. Кто получил почётное звание?
19 ноября 2023 11:56

Лучшего фрезеровщика страны выбрали в Жодино. Кто получил почётное звание?

Они на защите Родины! На торжественном собрании ко Дню ракетных войск и артиллерии вручили награды
19 ноября 2023 11:28

Они на защите Родины! На торжественном собрании ко Дню ракетных войск и артиллерии вручили награды

Лукашенко: основу огневой мощи армии Беларуси составляют ракетные комплексы, реактивные и артиллерийские системы
19 ноября 2023 11:06

Лукашенко: основу огневой мощи армии Беларуси составляют ракетные комплексы, реактивные и артиллерийские системы