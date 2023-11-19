День сирийского кино провели в Беларуси в рамках фестиваля «Лістапад»

«Своей картиной мы призываем всех к миру»: день сирийского кино прошел в рамках «Лістапада», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2023 году на минском кинофестивале Дамаск представил ленту 2021 года «Спина к стенке». Она рассказывает о последствиях войны, которые привели к большим изменениям в жизни людей. В основу сценария легла реальная история сирийца, который оказался в эпицентре террористической атаки. Он пережил этот страшный эпизод, но потерял там близких людей и во многом собственный рассудок.

Мохаммад аль-Умрани, Чрезвычайный и Полномочный Посол Сирийской Арабской Республики:

На данный момент происходит трудный этап в арабских государствах, в том числе в Палестине. Поэтому самое важное, что мы хотели показать – что происходит с народом в реальной жизни после войны. Как они себя ведут, как пытаются выжить и жить. И, конечно же, самое главное – так мы призываем всех к миру.

В 2023 году фильм сирийских кинематографистов на экранах фестиваля идет вне конкурсной программы.