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День сирийского кино провели в Беларуси в рамках фестиваля «Лістапад»

19 ноября 2023 13:44
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«Своей картиной мы призываем всех к миру»: день сирийского кино прошел в рамках «Лістапада», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

День сирийского кино провели в Беларуси в рамках фестиваля «Лістапад»-1

В 2023 году на минском кинофестивале Дамаск представил ленту 2021 года «Спина к стенке». Она рассказывает о последствиях войны, которые привели к большим изменениям в жизни людей. В основу сценария легла реальная история сирийца, который оказался в эпицентре террористической атаки. Он пережил этот страшный эпизод, но потерял там близких людей и во многом собственный рассудок.

День сирийского кино провели в Беларуси в рамках фестиваля «Лістапад»-4

Мохаммад аль-Умрани, Чрезвычайный и Полномочный Посол Сирийской Арабской Республики:
На данный момент происходит трудный этап в арабских государствах, в том числе в Палестине. Поэтому самое важное, что мы хотели показать – что происходит с народом в реальной жизни после войны. Как они себя ведут, как пытаются выжить и жить. И, конечно же, самое главное – так мы призываем всех к миру.

В 2023 году фильм сирийских кинематографистов на экранах фестиваля идет вне конкурсной программы.

# Кинофестиваль «Листопад» в Минске # общество # Мохаммад аль-Умрани # Фотофакт

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