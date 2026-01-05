Премьер Гренландии: остров готов к диалогу с США

Премьер-министр Гренландии Йенс Фредерик Нильсен отверг заявления лидера Дональда Трампа о перспективе включения острова в состав США, подчеркнув, что вести диалог можно только по официальным каналам и при соблюдении международного права. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил неприемлемость риторики Вашингтона и напомнил, что союз строится на доверии, а угрозы и разговоры об аннексии противоречат этому.

После публикации изображения Гренландии в цветах американского флага посол Дании в США заявил, что территориальная целостность королевства должна соблюдаться. Нильсен отметил, что причин для паники нет, но подобные действия демонстрируют неуважение.

Трамп неоднократно подчеркивал стратегическую важность острова, но бывший премьер-министр Муте Эгеде заявил, что Гренландия не продается и никогда не будет продана. Остров остается частью Дании, пользуясь широкой автономией с 2009 года.

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