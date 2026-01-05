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Китай поддерживает экстренное заседания СБ ООН по Венесуэле – МИД КНР

05 января 2026 08:54
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Китай поддерживает экстренное заседания СБ ООН по Венесуэле – МИД КНР-0

Китай поддерживает инициативу о созыве чрезвычайного заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Венесуэле после ударов США. Об этом пишет РИА Новости.

Линь Цзянь подчеркнула готовность Пекина к сотрудничеству с мировым сообществом для защиты норм международного права и справедливости.

3 января США начали массированный удар, задержали и доставили в Нью-Йорк президента Николаса Мадуро и его супругу. В Каракасе потребовали срочного заседания Совета Безопасности, а исполнение обязанностей главы государства временно возложили на вице-президента Делси Родригес.

Россия, Китай и Северная Корея выступили с осуждением действий США, потребовав освобождения Мадуро и его супруги и заявив о риске дальнейшей эскалации.

Фото: pixabay

# Международная политика

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