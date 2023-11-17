Минск и регионы окажут помощь эвакуированным из сектора Газа белорусам и членам их семей

Из сектора Газа эвакуированы граждане Беларуси и члены их семей. Рейс организовали по поручению Александра Лукашенко, самолет приземлился в Национальном аэропорту Минск поздно вечером, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На его борту находились 19 взрослых и 22 ребенка. Самому младшему едва исполнилось три года.

Родина-мать всех назад возвращает! Спасибо всем!

Белорусы сектора Газа, а также члены их семей, вырвались из охваченного пламенем Ближнего Востока. Более месяца боевых действий унесли там жизни нескольких тысяч человек, но сегодня 41 удалось сохранить. Посол Палестины, встречая эвакуационный рейс, поблагодарил Беларусь за ее позицию.

По поручению Александра Лукашенко в зону конфликта вылетели наши специалисты, чтобы в кратчайшие сроки организовать эвакуацию. Поддержку оказали коллеги из России и Катара. Уже в среду, 15 ноября, наши соотечественники прибыли в Каир, в аэропорту которого их ожидал самолет национального авиаперевозчика.

Игорь Чергинец, генеральный директор авиакомпании «Белавиа»:

Подготовились к рейсу, подготовили экипаж. Экипаж усиленный, проверенный, опытный. Рейс дальний. Опять же, с определенными особенностями, потому что пассажиры, поведение пассажиров, их моральное состояние. Поэтому на борту находятся сотрудники МЧС.

Ильнади Мухаммед, врач одной из больниц сектора Газа. Признается: был вынужден оставить пост, чтобы спасти собственных пятерых детей. Но клятве верен: в Беларуси семья в безопасности, а, значит, можно вернуться к исполнению профессиональных обязанностей

Ильнади Мухаммед, пострадавший:

Родная и родные еще там. Я похоронил 10 человек, моих кузенов, до сих пор. Еще не закончилась война.

Рейс из Каира, кроме родственников, ждали волонтеры и представители власти. Развернули пункт психологической помощи. Ощущение смертельной опасности прибывших отпускает медленно.

Сергей Лепешко, главный специалист Минской городской организации Белорусского общества Красного Креста:

Люди полностью меняются. И в какую сторону уйдет их психика, никто не знает. Но она не останется прежней – это однозначно.