«В шоке от ощущения тишины». Эвакуированные из Газы семьи об ужасах войны и впечатлениях от Беларуси

Белорусам и их семьям, эвакуированным из зоны палестино-изральского конфликта, оказывается вся необходимая помощь. Подключились как государственные службы, так и общественные организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Людей обеспечили всем необходимым. Наше государство в очередной раз показало готовность поддержать всех, кто оказался в сложной ситуации. А в данном случае, когда речь идет о человеческих жизнях, Беларусь сделала все возможное для их спасения. От жилья до тёплых вещей и продовольствия. Как помогают эвакуированным из Газы в Беларуси?

Галина Буро, корреспондент:

В Гродненской области их разместили в живописном месте Волковысского района – в одном из лучших санаториев. Для двух многодетных семей, в которых по трое детей, выделили такой комфортабельный коттедж.

После трехдневной дороги они меньше суток в этом просторном доме среди соснового бора, а уже признаются: как будто родились заново. Светлана по профессии акушерка, родом из Волковысска. Когда-то работая в Гродненском роддоме, познакомилась с молодым перспективным врачом, так и уехали к нему на родину. Супруг акушер-гинеколог Абдель-Карим Алхиндави открыл в Газе частную клинику. Но с началом вооруженного конфликта дело всей жизни было разрушено: центр разбомбили, под обломками похоронены дорогостоящая аппаратура и планы на будущее. От их дома остался лишь котлован, друзья погибли. В Беларуси жить начинают с чистого листа.

Светлана Алхиндави:

Здесь мы просто в шоке от ощущения тишины, ощущение, что сейчас будут самолеты, а их нет. И даже что есть свет, это тоже для нас чудо, потому что мы все это время находились без света. Нет ни света, ни телефона, ни еды нет нормальной, ни питьевой воды. Со второй семьей они были соседями и в анклаве, а теперь и здесь. Абдель Шейх Али тоже врач – детский невролог и руководитель поликлиники, которая уничтожена ракетами.

Абдель Шейх Али:

Я работал в детской больнице, помогал детям. Были они на искусственном дыхании. Пришла армия с танками, начали стрелять, и всех детей, которые там, в больнице, на искусственном дыхании, отключили. Кадры, от которых стынет кровь. Такую картину видели постоянно своими глазами. Каждый день в Газе погибали по 200 человек. Жена Эмма до сих пор не пришла в себя после жизни в горячей точке, все время плачет. Да и переживают за родных супруга, которые остались в Газе.

Воложин приютил семью из 14 человек. Несмотря на то, что они уже в безопасности и окружены заботой и вниманием, жуткие события, которые пришлось пережить, по-прежнему вызывают тяжелые эмоции. Собственный дом, маленький бизнес, жилье для детей. У этой семьи было все, пока в сектор Газа не пришла война. Эвакуация стала вопросом жизни и смерти. И благодаря белорусской инициативе он разрешился благополучно.

Дом наш разбомбили, мы убежали в больницу, спрятались там, пока бомбежки происходили нашего района. Слава богу, мы живы остались. Семью устроили в центре социального обслуживания населения в Воложине. Их обеспечили всем необходимым: продуктами, теплыми вещами, средствами гигиены. Желание помочь выразила каждая структура города. Сегодня дети и взрослые впервые за долгое время проснулись под мирным небом – и не под звуки бомбежек.

– Эта война для нас – конец света. Серьезно. Мы не смогли взять ничего.

– Мы спасали только жизни свои и детей. В центре семья будет оставаться, сколько потребуется. Сейчас с ними работают психологи и медики. Для малышей ищут места в детских садах и школах, родителям предложат варианты работы. Со временем ответ найдут и на квартирный вопрос. И бежавшие от войны смогут начать новую жизнь на Родине.

Тамара Красовская, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Минского областного исполнительного комитета:

Это очень большая семья, три поколения в этой семье. 14 человек и плюс мама, которая приехала и будет здесь рожать ребенка. Уже сказали, что знают пол ребенка, это будет девочка, поэтому девочке очень повезло, находясь в утробе мамы, она будет у нас в Беларуси рожденной девочкой. В мире, доброте и, конечно, в спокойствии.