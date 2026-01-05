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Трамп сообщил, что обсуждает с конгрессом ужесточение санкций против РФ

05 января 2026 10:32
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Трамп сообщил, что обсуждает с конгрессом ужесточение санкций против РФ-0

По словам американского лидера Дональда Трампа, он обсуждает с конгрессом ужесточение санкций против России, отметив, что его разговоры с сенатором Линдси Грэмом касаются в основном законопроектов. Об этом пишет РИА Новости.

«Я не считаю его очень интересным собеседником, за исключением того, что мы говорим о законопроектах», – сказал он.

Сам Грэм рассказал, что ранее говорил с индийским послом о сокращении закупок российской нефти. 

Москва же заявляет, что справляется с санкционным давлением и считает западную стратегию провальной. Президент РФ Владимир Путин отметил, что политика сдерживания направлена на ослабление России и что санкции нанесли удар по мировой экономике.

Фото: pixabay

# Международная политика

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