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Белорусские аграрии намолотили почти 10,9 млн тонн зерна вместе с рапсом и кукурузой

23 ноября 2025 10:31
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В Беларуси намолочено 10 миллионов 899 тысяч тонн зерна вместе с рапсом и кукурузой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Белорусские аграрии намолотили почти 10,9 млн тонн зерна вместе с рапсом и кукурузой-2

В лидерах Минская область, где собрали 2 миллиона 709 тысяч тонн урожая. Далее следует Брестская – 2 миллиона 185 тысяч тонн. Замыкает тройку лидеров Гродненская область. Там в закрома положили 2 миллиона 152 тысячи тонн. Средняя урожайность зерна с кукурузой выше прошлогодней на 5 с половиной центнеров с гектара и составляет чуть выше 43,5 центнера с гектара.

Кроме того, в Беларуси полностью убрали сахарную свеклу. Накопали 5 миллионов 899 тысяч тонн корнеплода. Урожайность выше прошлогодней на 51 центнер с гектара. 

# Уборочная кампания

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