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Новости по тегу #Бездомные животные

В Гомеле бездомные собаки напали на девочку – что с ней сейчас и кто за это ответит?
17 мая 2026 17:26

В Гомеле бездомные собаки напали на девочку – что с ней сейчас и кто за это ответит?

Молодёжь Минщины помогает бездомным животным пережить холода
30 января 2026 15:00

Молодёжь Минщины помогает бездомным животным пережить холода

25 рублей на собачку и 9 на котика в день – узнали, как обстоят дела в «Фауне города»
18 января 2026 18:07

25 рублей на собачку и 9 на котика в день – узнали, как обстоят дела в «Фауне города»

«Фауна города» проводит выездные субботники с возможностью чипирования домашних животных
07 октября 2025 11:38

«Фауна города» проводит выездные субботники с возможностью чипирования домашних животных

Ждут новых хозяев – каких питомцев можно забрать из «Фауны города»
23 сентября 2025 07:45

Ждут новых хозяев – каких питомцев можно забрать из «Фауны города»

Казалось, надежды нет! История пса Рыжего, которому волонтёры спасли жизнь
31 марта 2025 12:51

Казалось, надежды нет! История пса Рыжего, которому волонтёры спасли жизнь

«Благодаря кошке я стала более добрым человеком». История белоруски, которая занимается волонтёрством
12 апреля 2024 09:47

«Благодаря кошке я стала более добрым человеком». История белоруски, которая занимается волонтёрством

Найти питомцу новую семью. Чем пункт временного содержания животных отличается от приюта?
08 апреля 2024 16:09

Найти питомцу новую семью. Чем пункт временного содержания животных отличается от приюта?

Учащиеся Озерицкослободской школы собрали 80 кг корма для бездомных животных. Нашли и новых хозяев для питомцев
07 декабря 2023 17:04

Учащиеся Озерицкослободской школы собрали 80 кг корма для бездомных животных. Нашли и новых хозяев для питомцев

Молодожёны просят дарить не цветы, а корм для животных. Вот как неравнодушные белорусы помогают волонтёрам
30 ноября 2023 20:02

Молодожёны просят дарить не цветы, а корм для животных. Вот как неравнодушные белорусы помогают волонтёрам

Помогла десяткам котов и собак, забрав их с улицы. О спасении бездомных животных рассказала волонтёр
30 ноября 2023 19:59

Помогла десяткам котов и собак, забрав их с улицы. О спасении бездомных животных рассказала волонтёр

Нашли приют сто животных. Как в частном доме живут бездомные собаки и коты?
30 ноября 2023 17:14

Нашли приют сто животных. Как в частном доме живут бездомные собаки и коты?