Новости по тегу #Бездомные животные

Резонансное ЧП заставило все службы действовать быстро. Всех бродячих псов отлавливают и отправляют во временные вольеры.
В Смолевичском районе стартовал добрый челлендж.
107 собачек, 92 котика. Это около 200 животных.
Осенние субботники в Минске в 2025 году обрели новую, очень полезную функцию. Предприятие «Фауна города» запустило специальную акцию, совместив благоустройство дворов с заботой о безопасности домашних любимцев.
Спасти чудо жизни и обрести преданного друга могут все желающие ежедневно с 9:00 до 19:00.
Еще месяц назад Рыжий попал под машину, и, казалось, надежды нет. Однако случайная встреча подарила четверолапому шанс на жизнь.
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