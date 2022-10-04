«Это память нашего народа». Экспозицию, посвящённую геноциду белорусов, открыли в солигорской гимназии

Новости Беларуси. В солигорской гимназии № 2 открылась тематическая экспозиция, посвященная геноциду белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Выставку разместили в кабинете истории. Среди экспонатов – фотоматериалы, исторические справки свидетелей холокоста белорусского народа во времена оккупации, письма и дневники пострадавших. Эти непростые темы находят отклик в сердцах учеников. Появление экспозиции стало началом сразу нескольких тематических проектов.

Нина Денисенко, учитель гимназии № 2:

Мы с учащимися десятых классов организовали такое объединение по интересам «Мы помним». Занимаемся изучением, скажем, белых пятен истории. Да, мы тесно сотрудничаем с нашим краеведческим музеем, берем у них материалы и делимся чем-то своим.

Ольга Томило, заместитель директора гимназии № 2:

Человеческая память такая избирательная: мы что-то плохое пытаемся исключить, а хорошее оставить. Именно тема геноцида очень актуальна, потому что белорусы столкнулись с этой темой напрямую, каждый третий белорус погиб. И очень много мирного населения погибло.

Егор Грошев, ученик гимназии № 2:

Сколько сожжено деревень, сколько уничтожено в целом представителей белорусского народа. Это память нашего народа, а без памяти невозможно идти в будущее.