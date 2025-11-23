«Нет тех, кто горит идеей» – аналитик БИСИ про белорусских учёных

Требования к отечественной науке будут только усиливать, а за результаты достойно платить. На этом акцентировал внимание Александр Лукашенко во время недавнего большого совещания, посвященного вопросам развития научной сферы и деятельности НАН Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В отечественной науке накопился значительный пласт системных проблем. Ключевой из них остается недостаточная ориентация научных исследований на практические задачи и реальные запросы экономики. В условиях стремительного мирового прогресса отсутствие собственных технологических решений приводит к вынужденной зависимости от зарубежных разработок, повышенным издержкам и уязвимости перед внешними ограничениями.
А ведь наука обязана выполнять роль драйвера экономики и давать практический результат. Потому в ситуации, когда импортозамещение стало стратегической задачей, сохранение формального подхода в научной сфере – недопустимо и несет прямые риски для технологической независимости Беларуси.
Лукашенко: прекратите выполнять невостребованные исследования и создавать бесперспективную продукцию.
В научную сферу Беларусь вкладывает существенные ресурсы, однако отдача от этих вложений не соответствует стоящим перед страной задачам. Динамичное развитие науки сегодня важно и как инструмент технологического экспорта. И здесь два варианта: либо национальная научная школа создает разработки, способные заинтересовать внешний рынок, либо остается в стороне от глобальной конкуренции. И здесь многое зависит от заинтересованности кадров, в этом вопросе также есть пробелы.
Наука должна стать привлекательной для молодёжи – Новикова.
Многие имеющиеся разработки держатся на советской базе. С одной стороны – проверено временем, с другой – встает вопрос – а где настоящие прорывы современных ученых? По всей видимости вопрос, в том числе в дефиците тех, кто готов проявлять инициативу и работать на общий результат, а не сравнивать условия с зарубежными и рассуждать о том, где «лучше».
Игорь Король, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Наши ученые привыкли равняться на западные технологии, на западные стандарты. Конечно, это в том числе и какие-то, наверное, мифические рассказы про высокие доходы ученых за рубежом. Это то, что, наверное, влияет, что они считают, что там где-то более доступные какие-то знания. Но на самом деле это все не так. Ведь, по большому счету, платят большие деньги только тем, кто достигает результатов. И Президент четко дал понять. Встаньте те, кому не заплатили за открытие. Он обозначил те отрасли, которые сегодня актуальны, как никогда.
Мне приходилось общаться действительно с реальными учеными. Зачастую мне кажется, что, наверное, здесь у нас не совсем четко выстроена кадровая политика в научной сфере. Ведь настоящему ученому, ему не надо никакие деньги. Он может работать на клочке бумаги, с мелом у доски. Но да, это не современно. Современные ученые работают с более высокими, продвинутыми технологиями, с компьютерами и так далее. Но нет тех, кто горит этой идеей. Нет тех, кто порождает эти идеи.
Сегодня самые ценные ресурсы мира – это знания, технологии и разработки. Те, кто их контролирует, формируют экономику будущего и определяют глобальные правила. Поэтому белорусская наука должна работать максимально эффективно, чтобы страна могла занять достойное место среди мировых лидеров.