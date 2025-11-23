«Нет тех, кто горит идеей» – аналитик БИСИ про белорусских учёных

Требования к отечественной науке будут только усиливать, а за результаты достойно платить. На этом акцентировал внимание Александр Лукашенко во время недавнего большого совещания, посвященного вопросам развития научной сферы и деятельности НАН Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В отечественной науке накопился значительный пласт системных проблем. Ключевой из них остается недостаточная ориентация научных исследований на практические задачи и реальные запросы экономики. В условиях стремительного мирового прогресса отсутствие собственных технологических решений приводит к вынужденной зависимости от зарубежных разработок, повышенным издержкам и уязвимости перед внешними ограничениями. А ведь наука обязана выполнять роль драйвера экономики и давать практический результат. Потому в ситуации, когда импортозамещение стало стратегической задачей, сохранение формального подхода в научной сфере – недопустимо и несет прямые риски для технологической независимости Беларуси. Лукашенко: прекратите выполнять невостребованные исследования и создавать бесперспективную продукцию.

В научную сферу Беларусь вкладывает существенные ресурсы, однако отдача от этих вложений не соответствует стоящим перед страной задачам. Динамичное развитие науки сегодня важно и как инструмент технологического экспорта. И здесь два варианта: либо национальная научная школа создает разработки, способные заинтересовать внешний рынок, либо остается в стороне от глобальной конкуренции. И здесь многое зависит от заинтересованности кадров, в этом вопросе также есть пробелы. Наука должна стать привлекательной для молодёжи – Новикова. Многие имеющиеся разработки держатся на советской базе. С одной стороны – проверено временем, с другой – встает вопрос – а где настоящие прорывы современных ученых? По всей видимости вопрос, в том числе в дефиците тех, кто готов проявлять инициативу и работать на общий результат, а не сравнивать условия с зарубежными и рассуждать о том, где «лучше».