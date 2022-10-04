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«У нас есть деньги». На реконструкцию объездной дороги в Лиде выделят 50 млн рублей

04 октября 2022 13:45
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Новости Беларуси. 4 октября началась масштабная реконструкция лидской объездной дороги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«У нас есть деньги». На реконструкцию объездной дороги в Лиде выделят 50 млн рублей-1

Автотрасса станет более ровной и скоростной и пойдет в обход густонаселенной местности. Обновится почти 15 километров дороги. Она станет безопаснее. Проезжую часть расширят до четырех полос, обустроят три подземных пешеходных перехода, проложат велодорожку. Новую дорогу приблизят к крупным промышленным предприятиям. Транзитный транспорт пустят в объезд города, что улучшит экологическую обстановку и снизит нагрузку на основные магистрали.

«У нас есть деньги». На реконструкцию объездной дороги в Лиде выделят 50 млн рублей-4

Валерий Венцкович, генеральный директор предприятия «Гродноавтодор»:
Вот это место, где мы сейчас находимся, это место концентрации дорожно-транспортных происшествий. Здесь, как правило, случаются дорожно-транспортные происшествия, заторы. И благодаря предусмотренным проектным решениям мы уверены, что дорожно-транспортных происшествий здесь не будет. Здесь будет кольцевое пересечение.

«У нас есть деньги». На реконструкцию объездной дороги в Лиде выделят 50 млн рублей-7

Сергей Ложечник, председатель Лидского райисполкома:
Только в эту дорогу будет вложено более 50 миллионов рублей. Здесь будут трудиться наши лидские дорожные строители. Это говорит о том, что в нашей республике, непосредственно в Гродненской области, экономика работает. У нас есть деньги, которые мы можем вкладывать в дорожную инфраструктуру.

«У нас есть деньги». На реконструкцию объездной дороги в Лиде выделят 50 млн рублей-10

Аналогов такому проекту еще нет. При реконструкции М11 будут использованы самые современные технологии. В проекте – две кольцевые развязки. Над железнодорожными путями и второстепенной автодорогой появится путепровод.

# Автодороги Беларуси # общество # Валерий Венцкович # Сергей Ложечник # Новости Гродно и Гродненской области # Фотофакт

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