Минские хлебозаводы собираются вернуть производство советского хлеба

Новости Беларуси. Минские хлебозаводы выпускают около 400 наименований хлебобулочной продукции, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

К примеру, изготовление заварного сорта занимает до суток и порой даже более. Сейчас идет работа над обновлением ассортимента. В планах возродить производство некоторых старых сортов хлеба в традициях СССР. Кроме того, на столичных хлебозаводах работают над техническим перевооружением. Обновляется автомобильный парк.

Александр Забелло, генеральный директор КУП «Минскхлебпром»:

На линию выходят порядка 250 автомобилей, работают они круглые сутки 365 дней в году. Поэтому, конечно, обновлять парк необходимо. Кроме того, покупать новые технологические линии, которые могут дать сегодня новый продукт, достаточно большие объемы, которые уменьшат количество ручного труда, соответственно, дадут нормальную себестоимость и хорошую добавленную стоимость.