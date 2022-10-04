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Минские хлебозаводы собираются вернуть производство советского хлеба

04 октября 2022 13:36
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Новости Беларуси. Минские хлебозаводы выпускают около 400 наименований хлебобулочной продукции, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Минские хлебозаводы собираются вернуть производство советского хлеба-1

К примеру, изготовление заварного сорта занимает до суток и порой даже более. Сейчас идет работа над обновлением ассортимента. В планах возродить производство некоторых старых сортов хлеба в традициях СССР. Кроме того, на столичных хлебозаводах работают над техническим перевооружением. Обновляется автомобильный парк.

Минские хлебозаводы собираются вернуть производство советского хлеба-4

Александр Забелло, генеральный директор КУП «Минскхлебпром»:
На линию выходят порядка 250 автомобилей, работают они круглые сутки 365 дней в году. Поэтому, конечно, обновлять парк необходимо. Кроме того, покупать новые технологические линии, которые могут дать сегодня новый продукт, достаточно большие объемы, которые уменьшат количество ручного труда, соответственно, дадут нормальную себестоимость и хорошую добавленную стоимость.

Минские хлебозаводы собираются вернуть производство советского хлеба-7

На предприятиях «Минскхлебпрома» работают около 2 500 человек. Подготовка кадров для отрасли – одна из приоритетных задач. Популярностью на рынке труда пользуются профессии хлебопека и тестомеса.

# Предприятия Беларуси # общество # Александр Забелло # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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