Все службы в режиме мобилизации. Показываем на конкретных примерах, как Минск справляется с ситуацией с грязной водой

Новости Беларуси. Ситуация с качеством воды в Минске сейчас на личном контроле Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Специалисты констатируют улучшение всех показателей в Московском и Фрунзенском районах. Для локализации проблемы и ее решения оперативно были задействованы все необходимые силы: мобилизованы специалисты ЖКХ, подразделения МЧС, военные, откликнулись общественные организации, Красный Крест и Союз молодежи. Григорий Азаренок подробнее.

Двое суток хозяин квартиры Павел Веселко водопроводом не пользовался. Химический запах порядком напугал всех домашних. Сразу же обратился в службу ЖКХ. Отзыв получили оперативно.

Павел Веселко, житель Московского района:

Вчера после обеда запах практически исчез. К концу дня я уже попил чай.

Давайте проверим на себе. Запах абсолютно нормальный, ничего нет. Запах и вкус абсолютно нормальный. Сейчас середина дня пятницы. Ну, можно сказать, проверено на себе. В Московском районе столицы ситуацию заметили сразу же. В ночь с 24 на 25 июня был создан оперативный штаб, все хозяйственники объединили усилия. Для работ по очистке систем водоснабжения было создано 18 бригад, это почти 300 человек. Работали круглосуточно. Санитарная служба берет новые пробы каждый час. И результат налицо.

Артем Лобко, заместитель главы администрации Московского района:

В настоящее время все 100 процентов жилых домов Московского района города Минска опорожнены, системы промыты и заполнены нормальной качественной водой.

Для Анастасии Шимчик вода особенно важна. В доме маленький ребенок. Еще вчера ее цвет и запах был такой, что в пору нос закрывать. Сейчас ситуация намного лучше, но пока пользуются в семье водой из цистерны.

Анастасия Шимчик, жительница Фрунзенского района Минска:

Вчера была вода шоколадного цвета, такая темно-коричневая, черная. Очень долго сливали. На данный момент ситуация уже улучшилась, но еще не совсем так хорошо. Все службы Фрунзенского района третий день в режиме мобилизации. К вечеру 25 июня промыли систему во всех 100 процентов домов, где вода хоть чуть-чуть смущала жителей. Сейчас работают точечно. Мониторинг в режиме реального времени и круглосуточно. Особое внимание – социальным учреждениям.

Денис Мариняко, начальник отдела городского хозяйства администрации Фрунзенского района:

Сразу же был организован совместно с водоканалом подвоз воды ко всем детским дошкольным учреждениям, к школам. Вчера с 4 утра осуществлялось начало развоза воды. То есть, естественно, социальные объекты в первую очередь были обеспечены водой.

Сергей Рудь, директор ЖЭУ № 1 Фрунзенского района Минска:

Мастерами дается команда оперативно на мобильные устройства мастер-хаусу. Мастер-хаус берет ключи, он уже ходит со всей связкой. Они все закреплены за группой домов, то есть 5-10 домов за каждым. Приходит, сливает носитель, который пришел к несоответствующему качеству. Порядка 15 минут непосредственно на слив.

В подобных чрезвычайных ситуациях важно действовать быстро. За три дня было сделано очень много. Уже днем 24 июня начался подвоз воды в автоцистернах туда, откуда поступали жалобы. Водоканал чистил магистральные сети, службы ЖКХ работали в домах. И уже 25 июня к часу в районе Красный Бор вода пошла без запаха. Двери всех подразделений открыло МЧС, создав карту, куда можно прийти за водой в любых количествах. Подключился и сознательный бизнес, по больницам и роддомам привозили все новые и новые порции воды.

Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:

Ряд организаций вчера вечером и сегодня выступили с инициативой поддержать нуждающихся в питьевой воде и в свою очередь предоставили эту возможность. А уже работники Красного Креста и работники МЧС скооперировались и организовали доставку. Не забыли и тех, кто самостоятельно воды набрать не сможет.

Андрей Богданов, главный специалист Минской городской организации Белорусского Общества Красного Креста:

Пару дней назад мы передали емкости для воды, для того чтобы МЧС – у них более оперативная информация, они быстрее смогут среагировать – передавали воду тем людям, которые не имеют возможности самостоятельно набрать воду. Это одиноко проживающие пенсионеры, инвалиды и многодетные семьи.

В чрезвычайных ситуациях лучше всего познается характер человека. Бизнесмен Олег Мотошко пошел в магазин, купил 100 литров воды и привез в одну из больниц в Московском районе. В социальных сетях об этом не кричал, встретили мы его случайно. Хороший пример для каждого.

Олег Мотошко:

У меня папа раньше лежал здесь в больничке полтора месяца. Здесь самые лучшие врачи. И я узнал, что в Минске проблемы с водой, вот, решил привезти.

Не осталась в стороне и армия. 11 автомобильных цистерн оперативно выехали в Московский, Октябрьский и Фрунзенский районы. Это около 150 тонн воды. К людям в погонах у людей особое уважение.

Мария Овчаренко:

Чтобы им дал Бог здоровье, успехов в жизни и самых больших благ.

Александр Балабанович, заместитель командира взвода роты обеспечения батальона охраны и обслуживания командования сил специальных операций:

Объем нашей машины – 5,5 тонн. Заправляем в среднем два раза в день и полностью вырабатываем воду.

В скорую обратились 15 человек с подозрением на то, что испорченная вода серьезно навредила здоровью. Трое госпитализированы для обследования, у одного пациента подозрение на аппендицит. Серьезных последствий пока удалось избежать и благодаря своевременному информированию. В режиме реального времени обновлялась информация всех ресурсов Мингорисполкома и других ведомств, создавались онлайн-карты, проведен брифинг с руководителями служб. Ситуация с водой в столице на личном контроле Президента. Он узнал об этом сразу же, будучи в рабочей командировке в Москве. Дмитрий Крутой рассказал, что могло стать причиной загрязнения воды в Минске