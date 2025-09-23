Минобразования Польши разработало рекомендации для школ, как вести себя в кризисных ситуациях

Министерство образования Польши разработало рекомендации для учителей и школьников, как вести себя в кризисных ситуациях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причиной нововведений стал инцидент с беспилотниками.

В инструкции педагогам рекомендуется напоминать о правилах безопасности и предупреждающих сигналах. Кроме того, в школах должны быть размещены списки номеров телефонов экстренных служб. Учителя также обязаны составлять списки надежных интернет-источников и обсуждать с детьми опасность фейковых новостей и пропаганды.