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Минобразования Польши разработало рекомендации для школ, как вести себя в кризисных ситуациях

23 сентября 2025 07:03
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Министерство образования Польши разработало рекомендации для учителей и школьников, как вести себя в кризисных ситуациях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причиной нововведений стал инцидент с беспилотниками.

Минобразования Польши разработало рекомендации для школ, как вести себя в кризисных ситуациях-2

В инструкции педагогам рекомендуется напоминать о правилах безопасности и предупреждающих сигналах. Кроме того, в школах должны быть размещены списки номеров телефонов экстренных служб. Учителя также обязаны составлять списки надежных интернет-источников и обсуждать с детьми опасность фейковых новостей и пропаганды.

Власти Польши признали, что жилой дом повредила польская ракета, а не БПЛА.

# Международная политика

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