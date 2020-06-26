Дмитрий Крутой рассказал, что могло стать причиной загрязнения воды в Минске

Минский городской центр гигиены и эпидемиологии в круглосуточном режиме продолжает мониторинг. За сутки исследовано более 200 проб воды. Нестандартные результаты регистрировали, в частности, по таким показателям, как запах и окисляемость.

При этом в некоторых жилых домах, организациях и предприятиях Московского, Центрального и Фрунзенского районов вода еще не пригодна для питья.

Дмитрий Крутой, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

На сегодняшний момент ситуация полностью локализована, нормализована подача водоснабжения практически в весь жилищный фонд города Минска. Я думаю, что буквально до конца дня – начала утра вода будет разрешена и для питьевых целей. По крайней мере, сейчас уже граждане могут помыться, использовать ее для каких-то других нужд.

Сейчас базовой версией является то, что во время ремонтных работ, когда заменялся участок водопровода, в оставшейся части вода в течение месяца или полутора месяцев в условиях жары и под влиянием прочих факторов находилась в застойном положении. Когда весь водопровод был сварен, она попала в систему, пройдя через соответствующие системы очистки, с реагентами и прочее. Но, тем не менее, вызывала такую ситуацию. Это базовая версия.