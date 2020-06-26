Дмитрий Крутой рассказал, что могло стать причиной загрязнения воды в Минске
Новости Беларуси. На части территории Минска качество водопроводной воды уже соответствует требованиям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
При этом в некоторых жилых домах, организациях и предприятиях Московского, Центрального и Фрунзенского районов вода еще не пригодна для питья.
Минский городской центр гигиены и эпидемиологии в круглосуточном режиме продолжает мониторинг. За сутки исследовано более 200 проб воды. Нестандартные результаты регистрировали, в частности, по таким показателям, как запах и окисляемость.
Специалисты «Минскводоканала» вместе с МЧС продолжают очистительные работы. Также организован подвоз питьевой воды.
И вот как ситуацию 26 июня прокомментировал журналистам замглавы Администрации Президента Дмитрий Крутой.
Дмитрий Крутой, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
На сегодняшний момент ситуация полностью локализована, нормализована подача водоснабжения практически в весь жилищный фонд города Минска. Я думаю, что буквально до конца дня – начала утра вода будет разрешена и для питьевых целей. По крайней мере, сейчас уже граждане могут помыться, использовать ее для каких-то других нужд.
Сейчас базовой версией является то, что во время ремонтных работ, когда заменялся участок водопровода, в оставшейся части вода в течение месяца или полутора месяцев в условиях жары и под влиянием прочих факторов находилась в застойном положении. Когда весь водопровод был сварен, она попала в систему, пройдя через соответствующие системы очистки, с реагентами и прочее. Но, тем не менее, вызывала такую ситуацию. Это базовая версия.
Конечно, финальные причины будут установлены по итогам окончательного официального расследования, после получения всех соответствующих анализов и заключений служб.
Но я не думаю, что здесь есть какой-то уж слишком избыточный форс-мажор. Возможно, на фоне проходящей в том числе политической кампании любое событие рассматривается под увеличительным стеклом. И, естественно, абсолютно рядовые, штатные ситуации, к сожалению, выходят на такой уровень.
Напомним, жители нескольких районов столицы столкнулись с резким и неприятным запахом. Вопрос загрязнения воды затронул более 2 тысяч столичных домов – это свыше 700 тысяч человек.