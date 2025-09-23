Комфорт и удобство для пациентов и медработников. В Солигорской центральной районной больнице установили новый пульмоскан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Комфорт и удобство для пациентов и медработников. В Солигорской центральной районной больнице установили новый пульмоскан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Оборудование планируют задействовать максимально в две смены с 8 утра до 8 вечера. Аппарат позволит более точно и оперативно ставить диагноз и назначать лечение. Ежедневное флюорографическое обследование проходит около 150 человек.
Анна Ракитина, заведующая рентгенологическим отделением Солигорской центральной районной больницы:
Готовим документы для этого аппарата, вводим его в эксплуатацию. Как только мы подготовим все документы, получим лицензию – мы приступим к работе. В нашем учреждении всех рентгеновских аппаратов около 20.
В приемном отделении завершается ремонт рентгеновского кабинета. Установить оборудование планируют до конца сентября.
Обновленный флюорографический кабинет открылся в Копыльской ЦРБ.