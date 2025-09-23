Комфорт и удобство для пациентов и медработников. В Солигорской центральной районной больнице установили новый пульмоскан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оборудование планируют задействовать максимально в две смены с 8 утра до 8 вечера. Аппарат позволит более точно и оперативно ставить диагноз и назначать лечение. Ежедневное флюорографическое обследование проходит около 150 человек.