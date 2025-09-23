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Минобороны Латвии объявило о восстановлении болот

23 сентября 2025 07:04
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Власти Латвии намерены запустить проект по восстановлению болот в районе восточной границы страны, экосистемы станут природными барьерами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минобороны Латвии объявило о восстановлении болот-2

Как отметили в Минобороны, особенно важно сосредоточиться на тех районах, где восстановление экосистем способствовало бы строительству Балтийской линии обороны. Аналогичные планы есть и у Литвы. В неправительственном фонде восстановления и охраны болот отметили, что места добычи торфа могут стать непреодолимым природным препятствием для военной техники.

Латвия продлила ограничения на полеты у границ Беларуси до 8 октября.

# Международная политика

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