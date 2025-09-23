Минобороны Латвии объявило о восстановлении болот

Власти Латвии намерены запустить проект по восстановлению болот в районе восточной границы страны, экосистемы станут природными барьерами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как отметили в Минобороны, особенно важно сосредоточиться на тех районах, где восстановление экосистем способствовало бы строительству Балтийской линии обороны. Аналогичные планы есть и у Литвы. В неправительственном фонде восстановления и охраны болот отметили, что места добычи торфа могут стать непреодолимым природным препятствием для военной техники.