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Творческая стажировка для белорусов зарубежья стартовала в Минске

23 сентября 2025 06:41
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Узнать больше о национальной культуре. В Минск на творческую стажировку приехали белорусы зарубежья из пяти стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Творческая стажировка для белорусов зарубежья стартовала в Минске-2

Это руководители объединений, которые сохраняют и популяризируют наши традиционные ремесла. В течение недели для гостей запланирована насыщенная программа – мастер-классы по соломоплетению, гончарному делу, посещение учреждений культуры, диалоговые площадки и лекции.

Творческая стажировка для белорусов зарубежья стартовала в Минске-4

Валентина Крылова, председатель правления региональной общественной организации «Белорусское землячество Камчатки»:
На далекой Камчатке, в городе Петропавловск-Камчатский наше белорусское землячество существует 30 лет. Мы популяризируем культуру белорусского народа. Мы встречаем камчатцев, жителей и гостей полуострова всегда в костюмах, с кухней белорусской, колдуны делаем, драники делаем.

Творческая стажировка для белорусов зарубежья стартовала в Минске-6

Ольга Хачкова, заместитель директора Республиканского центра национальных культур:
Стажировки проходят в рамках государственной программы «Культура Беларуси» и подпрограммы «Белорусы в мире». Проводится они с 2016 года. В этом году это уже третья стажировка. С 2023 года мы проводим стажировки по направлениям. То есть мы берем направления хореографии, вокала и декоративно-прикладного искусства.

В 2025 году участие в творческой стажировке принимают 30 представителей белорусской диаспоры из России, Италии, Казахстана, Латвии и Литвы. Главная цель проекта – углубленное изучение традиционного народного творчества для дальнейшей популяризации в странах, откуда приехали наши соотечественники.

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# Культура Беларуси # Народное творчество # Ольга Хачкова

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