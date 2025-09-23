Творческая стажировка для белорусов зарубежья стартовала в Минске

Узнать больше о национальной культуре. В Минск на творческую стажировку приехали белорусы зарубежья из пяти стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это руководители объединений, которые сохраняют и популяризируют наши традиционные ремесла. В течение недели для гостей запланирована насыщенная программа – мастер-классы по соломоплетению, гончарному делу, посещение учреждений культуры, диалоговые площадки и лекции.

Валентина Крылова, председатель правления региональной общественной организации «Белорусское землячество Камчатки»: На далекой Камчатке, в городе Петропавловск-Камчатский наше белорусское землячество существует 30 лет. Мы популяризируем культуру белорусского народа. Мы встречаем камчатцев, жителей и гостей полуострова всегда в костюмах, с кухней белорусской, колдуны делаем, драники делаем.

Ольга Хачкова, заместитель директора Республиканского центра национальных культур:

Стажировки проходят в рамках государственной программы «Культура Беларуси» и подпрограммы «Белорусы в мире». Проводится они с 2016 года. В этом году это уже третья стажировка. С 2023 года мы проводим стажировки по направлениям. То есть мы берем направления хореографии, вокала и декоративно-прикладного искусства.

В 2025 году участие в творческой стажировке принимают 30 представителей белорусской диаспоры из России, Италии, Казахстана, Латвии и Литвы. Главная цель проекта – углубленное изучение традиционного народного творчества для дальнейшей популяризации в странах, откуда приехали наши соотечественники.