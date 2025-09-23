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В «Великом камне» пройдёт выставка китайского медицинского оборудования

23 сентября 2025 06:50
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Важная платформа для продвижения инноваций и развития международного сотрудничества в сфере здравоохранения. В индустриальном парке «Великий камень» пройдет выставка китайского медицинского оборудования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Открытие – 23 сентября.

В «Великом камне» пройдёт выставка китайского медицинского оборудования-2

Форум проводится уже второй раз. Впервые он состоялся в 2024 году. Теперь более 30 компаний представят разработки в таких сферах, как инвазивная хирургия, медицинская визуализация, радиотерапия, инфекционный контроль, лабораторная диагностика. Запланированы тематические конференции, практические мастер-классы, включая китайско-белорусский форум по традиционной медицине, семинар по технологиям медицинской реабилитации и ряд других мероприятий. Пройдут деловые переговоры и встречи с участием экспертов двух государств.

Более 400 компаний представят свои разработки на международной выставке «ИННОПРОМ» в 2025-м.

# Беларусь-Китай # Выставка

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