В «Великом камне» пройдёт выставка китайского медицинского оборудования

Важная платформа для продвижения инноваций и развития международного сотрудничества в сфере здравоохранения. В индустриальном парке «Великий камень» пройдет выставка китайского медицинского оборудования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Открытие – 23 сентября.

Форум проводится уже второй раз. Впервые он состоялся в 2024 году. Теперь более 30 компаний представят разработки в таких сферах, как инвазивная хирургия, медицинская визуализация, радиотерапия, инфекционный контроль, лабораторная диагностика. Запланированы тематические конференции, практические мастер-классы, включая китайско-белорусский форум по традиционной медицине, семинар по технологиям медицинской реабилитации и ряд других мероприятий. Пройдут деловые переговоры и встречи с участием экспертов двух государств.